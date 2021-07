Tablouri pe numere – cum sa desenam corect?

Tablourile de picturi pe numere fac parte din categoria de produse DIY (DO IT YOURSELFT), care in engleza inseamna „Faceti singur”. Inventat initial in urma cu peste 50 de ani in Statele Unite, acest segment de piata capata impuls, continuand sa creasca si sa se extinda. In doar cativa ani de la lansarea primelor mostre comerciale, au fost vandute peste 12 milioane de tablouri – aceasta au reprezentat o explozie incredibila de popularitate pe pietele internationale.

In anii 2000, in estul tarilor asiatice, gratie tehnologiilor moderne, productia de picturi pe numere a dobandit un „al doilea val de popularitate” si s-a facut renumit pe scara larga. Picturile pe numere au ocupat cu forta si anvergura elementul clasic si traditional al pietei DIY – cusatura incrucisata, aducand ceva nou si original pe piata. Producatorii moderni de picturi pe numere ofera o gama larga de produse: de diferite dimensiuni, calitate, teme si configuratii. Produsul este exportat in majoritatea tarilor din lume pentru sute de milioane de dolari anual. De aceea, pictura pe numere este unul dintre principalii factori ai pietei moderne de pictura in prezent si se confrunta cu o crestere rapida. Reprezentata pe scara larga in majoritatea tarilor lumii pictura pe numere este acum si in Romania ! (Afla mai mult)

Pictura pe numar se obtine in urma procesului de prelucrare a imaginii color initiale, care servesc drept sursa pentru procesarea ulterioara. Imaginea originala este impartita in anumite sectiuni si segmente de culoare, fiecaruia dintre care li se atribuie numere de serie. Apoi, pe foaia de contur numerotata cu segmente se aplica materialului rezultat al viitoarei capodopere, fiecare dintre acestea trebuie sa fie vopsite cu numarul de vopsea corespunzator. Orisicine poate face fata unei astfel de ocupatii. Si daca aveti abilitati minime de pictura, cum ar fi lustruirea, tranzitiile de culoare netede, punctilismul, efectul de a retusa marginile si altele, lucrarea dvs. va fi cat mai aproape de original, cu o personalitate stralucitoare si trasaturi unice inerente numai dvs.!