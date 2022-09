Spitalul Județean de Urgență Vâlcea sau… TIMPUL TRECE, LEAFA MERGE, noi cu drag muncim!!!

Email the Author

Email the Author

About alin,

„Nu ne-ar surprinde dacă, spre exemplu, nu am vedea statistic că serviciile medicale-investigații paraclinice efectuate de unii furnizori privați sunt peste serviciile efectuate de aceste două unități sanitare, în condițiile în care dotarea și resursele umane nu sunt nici pe departe comparabile. Nu este posibil ca un laborator de analize privat din oraș, cu 3 medici, 1 asistent de laborator și 4 biologi și cu aparatura de capacitate medie, să efectueze, în luna iulie, analize de laborator de două ori mai mult decât a efectuat Spitalul Județean de Urgență Vâlcea cu 5 medici, 17 de asistenți de laborator și 12 biologi și aparatura peste medie. De asemenea, nu este posibil ca un furnizor privat de imagistică medicală vecin cu Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, cu structura de personal mult mai redusă decât cea a spitalului public, să efectueze investigații de imagistică medicală RMN și CT de trei ori mai mult într-o singură lună”, a mai precizat Alin Voiculeț.

„Acoperirea nevoilor de servicii medicale ale populației în mod continuu, cu respectarea standardelor de calitate impuse de către dispozițiile legale în vigoare, rămâne prioritatea numărul 1 a instituției noastre în perioada următoare, datoria noastră este să asigurăm fondurile necesare finanțării serviciilor medicale prestate, datoria furnizorilor este să acorde servicii medicale care să acopere integral alocările bugetare. Pentru a avea o imagine foarte clară a bugetului total gestionat de instituția noastră, precizez faptul că, anul trecut, am avut la partea de cheltuieli suma de aprox. 130,1 milioane euro. Anul acesta, în acest moment, avem alocată suma de aprox. 139 milioane euro, la cursul valutar actual. Ne dorim ca furnizorii de servicii medicale, și aici ne referim strict la spitalele publice, să înțeleagă faptul că sumele alocate rămase neconsumate prin neacoperirea cu servicii medicale, sunt bani pierduți cu implicații majore pentru viitor”, a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, directorul general al CAS Vâlcea, Alin Voiculeț.

• trei medici, un asistent laborator și patru biologi, toți din privat, au muncit dublu față de 5 medici, 17 asistenți și 14 biologi, de la Spitalul Județean • de trei ori mai puține TC si RMN la spitalul public față de vecinii privați • zidurile vopsite și termopanele noi nu au crescut deloc calitatea actului medical!!! În ceea ce privește bugetul gestionat de Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, al doilea ca mărime pe județ, după cel al Consiliului Județean Vâlcea, CNAS prin fila de buget transmisă în data de 5 septembrie 2022, a aprobat toate suplimentările solicitate de specialiștii de la Vâlcea, față de alocările de la început de an. În acest moment, există fondurile necesare pentru finanțarea activității până la sfârșitul anului pentru: unitățile sanitare cu paturi (publice și private), acoperirea alocației de hrană din unitățile sanitare publice, medicina de familie, investigații paraclinice (analize de laborator, imagistică și medicină nucleară), investigații clinice (pentru toate specialitățile clinice), medicamente cu și fără contribuție personală, asistența medicală stomatologică.

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Arhive Selectează luna septembrie 2022 (137) august 2022 (158) iulie 2022 (187) iunie 2022 (188) mai 2022 (220) aprilie 2022 (194) martie 2022 (240) februarie 2022 (195) ianuarie 2022 (206) decembrie 2021 (163) noiembrie 2021 (211) octombrie 2021 (221) septembrie 2021 (281) august 2021 (197) iulie 2021 (222) iunie 2021 (273) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (209) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (436) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)