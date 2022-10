Șofer din Călimănești, PRINS DROGAT pe străzile Râmnicului

Data de 13 octombrie 2022 a fost cu ghinion pentru un șofer domiciliat în orașul Călimănești. În jurul orei 00.56, polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea l-au identificat, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Tineretului din municipiu, sub influența substanțelor psihoactive.

„În urma verificării cu aparatul drugtest, a rezultat o valoare pozitivă a substanțelor psihoactive. Pentru acest motiv, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii prezenţei substanţelor psihoactive în organism. Polițiștii au întocmit un dosar penal în care efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea cu privire la acest nou caz de șofer prins drogat la volan.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea