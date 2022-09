Sisteme cu microprocesoare – eveniment finanțat Meet and Code, la C.N. „Alexandru Lahovari”

Weekend-ul trecut, la Colegiul Național „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat workshop-ul «Sisteme cu microprocesoare», organizat de Asociația „Alexandru Lahovari” și echipa de robotică a colegiului – BroBots. Evenimentul și-a propus familiarizarea participanților cu concepte ale sistemelor embedded și s-a adresat elevilor de liceu care au cunoștințe elementare de informatică/TIC.

În cadrul workshop-ului, elevii au putut învăța despre:

• modul de funcționare al unui microprocessor;

• circuite logice, instrucțiuni low level și interfațarea cu dispozitive externe.

De asemenea, ei au avut ocazia de a realiza aplicații folosind plăcuțe Arduino si diferiți senzori. Trainer a fost Marian Stoica – embedded engineer at Protoforge. Marian este alumn Lahovari (promoția 2016) și membru al comisiei naționale a Olimpiadei de inovare și creație digital InfoEducație – secțiunea roboți.

Au participat 29 de elevi de la trei licee din Râmnicu Vâlcea.

Evenimentul „Sisteme cu microprocesoare” a câștigat o finanțare prin programul Meet and Code (https://meet-and-code.org/) susținut la nivel european de compania de software SAP. În România, programul este coordonat pentru cel de-al șaselea an consecutiv de #AsociațiaTechsoup și susține evenimente de tehnologie și programare aliniate cu misiunea inițiativei Comisiei Europene: Europe Code Week.