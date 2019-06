Scrisori de la cititori: Patima nepăsării care atacă sănătatea

Fiind invitat de prof. dr. Mihai Vinereanu, sosit din America, la sărbătoarea din comuna sa natală, Vaideeni, cu titlul deja consacrat „Învârtita Dorului”, la a 51-a ediție, precum și de domnul ec. Iulian Comănescu, fost prefect și președinte al Consiliului Județean Vâlcea, am participat la această deosebită și unică sărbătoare din frumoasa și vrednica de laudă localitate vâlceană. Totul a fost o bucurie a spirutului, dar și o mare deziluzie/ dezamăgire, despre care am să pomenesc în continuare.

Cu această ocazie, în sala de festivități a Casei de cultură din localitate am vorbit despre cartea „Adevăruri incomode din limba română”, a profesorului Mihai Vinereanu, om de stelară cultură, cercetător lingvist de certă valoare mondială, cu studii în domeniul limbii române, axate pe limba dacilor, strămoșii noștri. Este singurul cercetător român care a editat și lansat, în anul 2008, „Dicționarul etimologic al Limbii române”, pe baza cercetătorilor de indo-europenistică. Demostrează, pe baze științifice, vechimea de mii de ani a limbii române.

Să trec, însă, la partea negativă a lucrurilor, de care vorbeam mai înainte. Deziluzia/ dezamăgirea, nu numai a mea, a fost atunci când a trebuit să mergem la toaleta Casei de cultură. Mi-e greu să exprim în cuvinte. Este o rușine că în această distinsă comună, casa de cultură să aibă o toaletă în stare mizerabilă, greu de descris. Lipsa oricărei curățenii ajunsă la gradul de sabotaj al bunului simț, al sănătății publice. Deși, cred, primăria locală cheltuiește o gramadă de bani pentru servicii de curățenie, oriunde ne-am duce – în instituții publice, pe străzi, în școli etc. – mizeria din grupul sanitar al instituției publice unde se propagă cultura o aruncă la coada lumii civilizate. Mă întreb, eu însă-mi rușinat, ce impresie le-a făcut străinilor de localitate (numeroși), care au mers la așa-zisul grup sanitar, mai ales că veniseră cu toții, alături de băștinași, la o mare sărbătoare, „Învârtita Dorului”, de care se știe în toată țara.

Domnule primar, domnilor consilieri locali, dacă țineți (știu că țineți!) la prestigiul comunei dumneavoastră, mergeți acolo să vă convingeți de starea lucrurilor. Iar nemulțumirea, vă rog să înțelegeți, nu este numai a mea. Toată bucuria ce am simțit-o, cât s-a desfășurat programul artistic, a fost anihilată de starea mizerabilă a toaletei, de nepăsarea factorilor răspunzători… Un distins oaspete a fost și el, dar s-a retras imediat de la grupul sanitar, cu un gust amar. L-am sfătuit să se adreseze oficialităților locale. Atât l-am auzit: „E penibil să abordez un astfel de subiect.” Nesimțirea, ca și nepăsarea este o patimă. Ne vom lecui, oare, de această patimă?!

Prof. Ștefan I. STĂICULESCU

Similare

Comentarii

mesaj(e)