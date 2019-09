Şcoală nouă pentru elevii din Popeşti

Vinei, 13 septembrie, în prezența preşedintelui Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu, Aurora Măgura – primarul localităţii Popeşti a inaugurat noua școală din satul Urşi. Unitatea școlară a fost dotată la standarde moderne pentru ca toți copiii să beneficieze de un act educativ optim. „Fără școală, comunitatea nu are viaţă. Cu siguranţă, Popeştiul are viitor, pentru că are de acum o şcoală modernă”, a declarat Aurora Măgura.