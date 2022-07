SC ELECTROVALCEA SRL – anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC ELECTROVALCEA SRL, cu sediul in jud. Valcea, mun. Ramnicu Valcea, str. Ferdinand, nr. 19, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE CONSTRUIRE – INSTALAREA SISTEMELOR DE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA CU O PUTERE DE 100 kWp necesara consumului propriu si livrarea surplusului in sistemul energetic national si a statiilor de reincarcare de minim 22 Kw pentru vehicule electrice si electrice hybrid plug-in’’, propus a fi amplasat in jud.Valcea, com. Mihaesti, sat Măgura.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr. 6 si la sediul SC ELECTROVALCEA SRL, în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.