SC CAPITRANS SRL – anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – ZONA 1

SC CAPITRANS SRL cu sediul in judetul Valcea, com. Slătioara, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DECOLMATAREA PRIN INDEPARTAREA MATERIALULUI ALUVIONAR PENTRU ASIGURAREA SCURGERII OPTIME IN ALBIE PE PARAUL LUNCAVAT – ZONA 1, LOCALITATEA OTESANI, JUD.VALCEA”, propus a fi amplasat in judetul Valcea, com. Otesani, sat Otesani, teren albia minora a paraului Luncavat.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr.6 si la sediul SC CAPITRANS SRL, în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6.