La mulţi ani, România! Ţara mea dragă, ţi-am respectat cu sfinţenie toate tradiţiile, te-am sărbătorit cu fiecare ocazie, te-am purtat în suflet şi în piept oriunde în lume, m-am mândrit cu tine peste tot şi ţi-am dedicat ţie întreaga mea viaţă. De dragul tău am sacrificat tot şi am făcut ce am ştiut mai bine să te ajut să creşti mare, să fii bogată şi puternică. Am renunţat la multe momente alături de familia mea, am ratat multe evenimente din viaţa copiilor mei, mi-am asumat în cele din urmă chiar şi renunţarea la libertate, de dragul tău!

Liviu Dragnea, fost președinte PSD