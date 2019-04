Întrucât mi-am manifestat dezacordul în urma consultării via poștă electronică și deși am solicitat președintelui CSM să menționeze “cu majoritate” în cazul în care această se întrunește, iar această mențiune nu apare, cred că trebuie să spun public că scrisoarea deschisă a secției pentru judecători nu are acordul meu și al altor colegi aflați în minoritate. Am solicitat, fără succes, fără un răspuns măcar, să evităm un astfel de demers atât timp cât un judecător deliberează într-o procedură legală și să discutăm mâine, în secție, față în față – așa cum dezbate un organ colegial chestiuni importante – dacă se impune un astfel de demers, să analizăm temeinic afirmațiile și eventualele fapte care le-au generat. Dacă în urmă analizei, iar nu a examinării superficiale a unui text pus pe mail timp de o oră, aș fi ajuns la concluzia că se impune o reacție, nu aș fi ezitat să fiu alături. Majoritatea din secția pentru judecători a apreciat, însă, altfel, și a emis scrisoarea deschisă.

Bogdan Mateeescu – membru CSM