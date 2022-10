RoȘtire

Recent, am luat parte la Ziua Comunei Costești, a XV-a ediție, „La Obârșie, la izvoare”, alături de colegii mei liberali. Acolo am avut parte de o zi excelentă, în care am fost din nou aproape de vâlceni și ne-am putut cu toții bucura alături de aceștia la sărbătoarea lor!

• Laurențiu CAZAN, deputat PNL Vâlcea