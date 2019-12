Râmnicul așteaptă decontări de 9 milioane de lei de la UE

În ultima ședință a Consiliului Local s-au indexat impozitele și taxele locale, conform legislației în vigoare. În ceea ce privește plata drepturilor persoanelor cu handicap și însoțitorilor lor, aceasta este, într-adevăr, o problemă foarte mare pentru bugetele locale, în special pentru comunitățile rurale.

„În ceea ce privește plata acestor drepturi, am asigurat din bugetul local toate sumele, până la 31 decembrie, chiar dacă acum contul nostru este zero lei, în acest domeniu. La întâlnirea de la Asociația Municipiilor din România, promisiunea a fost că alocările de la bugetul central nu se vor diminua foarte mult. La discuțiile cu premierul Orban am luat parte și s-au făcut calcule, așa că se vor da către administrațiile locale 50% din cheltuielile de protecție socială, dar, din păcate, nu ne vor mai da cota din TVA”, a declarat primarul Mircia Gutău pe marginea acestui subiect.

În plus, până în data de 24 decembrie 2019, ar trebui să intre în conturile municipalității aproximativ 9 milioane de lei noi (aproximativ două milioane de euro) de la Uniunea Europeană, reprezentând decontarea cofinanțărilor la proiecte.