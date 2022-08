„PROBLEMA LIPSEI TITLURILOR DE PROPRIETATE

rămâne una de actualitate în mediul rural din Vâlcea”

A declarat deputatul Eugen Neață

Recent, pe pagina sa de socializare, deputatul Eugen Neață a povestit cum, și în luna iulie, au existat destui vâlceni care au solicitat audiențe la cabinetul său parlamentar situat în Scuarul „Bartolomeu Anania”, pe Calea lui Traian, vis-a-vis de Centrul de Transfuzii Sanguine Vâlcea (fosta Policlinică cu plată).

„Am bătut localitățile acestui județ din est în vest și din nord în sud de foarte multe ori în ultimii șase ani. Nu numai în campaniile electorale, ci în fiecare anotimp, cel puțin o dată, la fiecare sărbătoare locală și în zile de sărbătoare religioasă sau națională. M-am îmbrățișat cu mulți vâlceni în semn de bucurie a revederii, am dat mâna cu ei, am învârtit o sârbă oltenească și am stat la sfat cu bărbați, femei, tineri și bătrâni, țărani simpli și intelectuali ai satelor și orașelor, muncitori și funcționari. De la ei mi-am cules toate subiectele inițiativelor mele legislative din Parlamentul României și la ei m-am îndatorat cu promisiuni politice pe care a trebuit să le urmăresc cu sfințenie până la îndeplinirea lor. Accesul simplificat la lemnul din pădurile personale a fost unul dintre aceste subiecte. Îmbunătățirea condițiilor de realizare a investițiilor mari în turismul montan și, de ce nu, dreptatea făcută locuitorilor care au fost expuși mai mult de trei decenii poluării în două mari zone industriale din județ. Supranumita lege «Eugen Neață»”, și-a început expunerea parlamentarul vâlcean.

„Ca parlamentar nu poți contribui cu altceva la îmbunătățirea vieții oamenilor decât cu inițiative legislative sugerate de ei înșiși. Tocmai de aceea, mă bucur să văd că ușa biroului meu din Râmnicu Vâlcea se deschide din ce în ce mai des și că pe ea pătrund oameni veniți cu treburi la oraș și cu dorința de a schimba două-trei vorbe cu mine, despre o chestiune sau alta, care îi frământă și care poate fi rezolvată cumva și prin contribuția mea de om, de politician, de parlamentar”, a mai punctat Eugen Neață.

Problema lipsei titlurilor de proprietate

Una dintre problemele încă de actualitate în Vâlcea rurală este lipsa titlurilor de proprietate.

„Oamenii au, de obicei, probleme personale sau familiale. Unele au un asemenea grad de generalitate încât pot lua dimensiunea unei chestiuni naționale. Eliberarea titlurilor de proprietate, de exemplu. O astfel de vizită și documentarea care i-a urmat mi-a arătat că instituțiile locale și județene cu competențe în eliberarea titlurilor de proprietate întrețin o situație extrem de complicată în rândul populației rurale. Generații de oameni sunt înlocuite cu altele noi fără ca procesul de succesiune asupra bunurilor să poată avea loc. Lipsesc titlurile de proprietate, deși eliberarea lor a fost finanțată de stat etc. Datorită unor astfel de oameni pot acționa în Parlamentul României cu noi și noi inițiative legislative, în folosul tuturor”, a concluzionat Eugen Neață.