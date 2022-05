PRIMĂRIA BREZOI, IMPLICATĂ ÎNTR-O NOUĂ ACȚIUNE de ecologizare în zona Cotul Turzunului

Peste șase tone de deșeuri au fost strânse de Asociația Culturalis împreună cu voluntari și cu sprijinul Primăriei Orașului Brezoi

Voluntarii Asociației Culturalis, cu sprijinul Primăriei Brezoi, au desfășurat, în ultima perioadă, noi acțiuni de ecologizare pe râul Olt, în zona cunoscută sub numele de Cotul Turzunului. Activitățile la care facem referire s-au desfășurat în cadrul proiectului „Pe undele Oltului”, sub motto-ul «Împreună curățăm Oltul de plastic». În zona Brezoi, acest proiect este implementat de Asociația Culturalis, cu implicarea autorităților locale, în special a Primăriei Orașului Brezoi, localnicilor și voluntarilor.

Reprezentanții Asociației Culturalis ne-au anunțat că, în urma celor trei weekend-uri de igienizări din lunile martie și aprilie, s-au strâns peste șase tone de deșeuri (dintre care 2,5 tone de plastic) cu ajutorul a aproximativ 80 de voluntari. Localnicii și voluntarii s-au implicat cu mult entuziasm, oamenii fiind bucuroși să aibă oportunitatea de a proteja natura și de a lega prietenii cu alți iubitori de natură.

Laura, voluntară, a povestit pentru Asociația Culturalis cum a fost experiența pentru ea:

„Ne-am decis să participăm, eu și soțul, la o activitate de voluntariat în igienizarea Oltului și împrejurimilor acestuia. Am avut plăcerea de a desfășura activitatea împreună cu oameni minunați, buni și iubitori ai mediului înconjurător, iar în urma a două zile de muncă în echipă am strâns foarte multe deșeuri”.



Acțiuni de acest gen se vor desfășura și în luna mai

Reprezentanții asociației amintite mai sus ne-au mai comunicat că, pentru combaterea poluării cu plastic, organizatorii și-au propus să intervină pe trei direcții.

„Pe lângă igienizări, un alt aspect important este implicarea comunității și a autorităților locale, alături de organizarea de tabere şi activități educaționale, cu accent pe cultivarea potențialului turistic al zonei. Astfel, copiii din localitățile Brezoi, Valea lui Stan și Câineni au fost și ei implicați în activități educaționale. În februarie-aprilie, s-au susținut 18 ateliere pentru elevii de gimnaziu și liceu despre biodiversitate, despre cum se pot implica ei pentru comunitate și cum pot proteja natura”, au anunțat activiștii de mediu.

Iar cei de la Asociația Culturalis sunt de părere că răspunsul localnicilor a fost foarte bun și implicarea lor pe măsură.

„Ne bucurăm mult de participarea oamenilor din local. Am avut persoane care au venit în toate weekend-urile de igienizare și sprijinul primăriei a contat foarte mult. Căutăm voluntari și pentru evenimentul din luna mai și sperăm ca noi localnici să ni se alăture. Această parte a Oltului este foarte frumoasă, cu mult potențial turistic și ne bucurăm că putem să-i redăm naturii frumusețea de altădată”, au mai anunțat reprezentanții fundației.

Activitățile de igienizare au implicat și colectarea deșeurilor cu caiace, o atracție pentru mulți voluntari

„Ce i-a atras pe organizatori să dedice un proiect acestei zone este tocmai frumusețea naturii de aici și schimbarea mentalității față de natură prin cultivarea potențialului turistic al zonei. Pe Valea Oltului, în zona Brezoi, se organizează ture de caiace și biciclete împreună cu membrii comunităților locale, care oferă cazare și delicioase mese câmpenești”, au mai anunțat activiștii de mediu.

Până pe 31 mai, puteți vota Brezoiul ca „Destinația Anului” în România

Inițiativele de cultivare a potențialului turistic al zonei include şi participarea zonei ȋn competiția „Destinația Anului”, ȋn cadrul căreia Brezoiul este câștigător al categoriei „localități turistice” ȋn regiunile Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, ȋn urma voturilor publicului şi a rezultatelor evaluării juriului. Toți cei ce doresc să sprijine această zonă cu o natură fabuloasă şi o comunitate implicată o pot face cu un vot ce durează doar câteva secunde, ȋncepând din 5 mai și până pe 31 mai 2022, accesând site-ul https://www.destinatiaanului.ro/.

Sursă foto: Asociația Culturalis

• Material realizat cu sprijinul Asociației Culturalis