PREȘEDINTELE CJ VÂLCEA vine cu asigurări: „Intenționăm să preluăm căminele de la Scundu și Crețeni”

După ce, mai lunile trecute, au apărut unele zvonuri alarmiste care arătau că, din cauză că autoritățile locale nu le-ar mai putea menține din punct de vedere financiar, căminele de bătrâni din comunele Scundu și Crețeni ar risca să fie închise, iată că președintele Consiliului Județean Vâlcea a venit cu asigurări certe pentru aceste comunități. Cei aproape 40 de beneficiari care se află în căminele înființate și administrate în prezent de autoritățile locale din Scundu și Crețeni nu trebuie să aibă motive de îngrijorare. Președintele Constantin Rădulescu a oferit declarații din care reiese că aceste unități vor fi preluate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea. După ce vor fi efectuate toate formalitățile cerute de legile în vigoare, cele două cămine se vor afla sub «umbrela» DGASPC (direcție aflată în subordinea Consiliului Județean Vâlcea), o instituție mult mai potentă din punct de vedere financiar decât unitățile administrativ teritoriale care le-au înființat.

„Chiar dacă nu avem încă o proiecție clară asupra bugetului pe acest an, ne preocupăm să obținem o imagine de ansamblu a necesarului de fonduri pe care urmează să le alocăm instituțiilor aflate în coordonarea Consiliului Județean Vâlcea. La întâlnirea pe care am avut-o, miercuri, cu reprezentanții DGASPC Vâlcea, instituție pentru funcționarea căreia Consiliul Județean Vâlcea alocă anual fonduri substanțiale, am stabilit câteva măsuri privind reorganizarea activității de protecție socială, dar și noile investiții pe care trebuie să le facem în acest scop. Vom reconfigura anumite servicii și, în prezent, facem demersuri pentru preluarea unei clădiri în comuna Slătioara, unde vom înființa un Centru de excelență pentru seniori. De asemenea, intenționăm să preluăm, de la autoritățile locale, Căminele de la Scundu și Crețeni”, a declarat președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Clădirile căminelor din Zătreni și Lungești necesită reabilitări!

De asemenea, pe lângă înființarea centrului de excelență pentru seniorii din comuna Slătioara (într-o clădire ce va fi preluată de la autoritățile locale), Constantin Rădulescu a declarat că, în perioada imediat următoare, sunt necesare și alte investiții tot pentru obiective din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Astfel, Consiliul Județean Vâlcea se va preocupa pentru reabilitarea clădirilor căminelor de bătrâni care funcționează în comunele Zătreni și Lungești.

„Până când se vor deschide liniile de finanțare europeană și vom putea să accesăm fonduri nerambursabile, intervenim în cazul clădirilor care necesită reabilitare urgentă, așa cum este cazul Căminelor de la Zătreni și Lungești. Sunt multe schimbări în acest sector de activitate și ne preocupăm ca lucrurile să meargă în direcția dorită, astfel încât noile condiții de viață oferite beneficiarilor să fie din ce în ce mai bune și specifice nevoilor speciale de îngrijire”, a mai punctat Constantin Rădulescu.

• Material realizat cu sprijinul Compartimentului Comunicare și Relații Publice al CJ Vâlcea