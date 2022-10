PREFECTUL MIHAI OPREA, ferm în privința siguranței elevilor din școli

La finalul ultimei întâlniri desfășurate la sediul Prefecturii Vâlcea, reprezentantul Guvernului în județul nostru, Mihai Oprea, a oferit mai multe declarații cu privire la siguranța elevilor din școlile vâlcene. La întâlnirea de lucru au participat, pe lângă responsabilii Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, subprefecții Florentina Călin și Victor Stănculescu.

Mai jos, vă prezentăm unele dintre declarațiile oferite de prefectul Mihai Oprea pe marginea acestui subiect:

„Am convocat la sediul instituției ședința trimestrială cu tema siguranței în școlile din județul Vâlcea. În cadrul întâlnirii, am analizat măsurile de protecție a unităților de învățământ, soluțiile propuse și măsurile implementate în ceea ce privește prevenirea și combaterea fenomenului de bulling în școli, împreună cu echipa interinstituțională formată din reprezentanții: Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, Consiliului Județean Vâlcea, Direcției Poliției Locale Râmnicu Vâlcea, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Vâlcea, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANAÎTP) și Direcției de Sănătate Publică Vâlcea”.

„Vom continua acțiunile cuprinse în Planul Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea. La punctul «Diverse» am propus analiza activităților desfășurate de către Centrul Regional Pitești al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, pe linia prevenirii traficului de persoane în unitățile școlare. Amintesc pe această cale faptul că, în județul Vâlcea, vor continua demersurile în ceea ce privește informarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la efectele consumului de stupefiante. Pentru a-i proteja pe copii și pe tinerii în general de acest flagel este nevoie de efortul susținut atât al autorităților și familiilor, cât și al societății civile”.

„În ceea ce privește subiectele analizate în cadrul ședinței, am stabilit în calitate de coordonator al echipei interinstituționale, ca instituțiile cu atribuții ceea ce privește siguranța în școli să desfășoare în perioada următoare o acțiune comună pentru a identifica nevoile unităților școlare din județ. Este necesar un efort susținut, din partea tuturor, pentru a putea dezvolta programe și proiecte de prevenire în școli, familie și comunitate. Pentru Instituția Prefectului educația reprezintă o prioritate. Vom oferi sprijin permanent în rezolvarea problemelor din unitățile școlare”.

• Material realizat cu sprijinul Prefecturii Vâlcea