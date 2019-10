PNL salvează România de PSD

Evenimentele de ieri din Parlamentul României au demonstrat, fără de tăgadă, că Partidul Social Democrat a pierdut oficial majoritatea în Parlament. Astfel, în ciuda tuturor tertipurilor mizerabile puse la cale de reprezentanții PSD din Parlament, ce doreau votarea moțiunii într-o zi de sâmbătă (fapt nemaîntâlnit în istoria post-decembristă a parlamentarismului din România), opoziția, coordonată de către PNL, a reușit să impună un program normal, în care moțiunea a fost citită în data de 3 octombrie și va fi votată joi, 10 octombrie 2019. Subliniem faptul că victoria opoziției de ieri din Parlament se datorează în principal președintelui PNL, domnul Ludovic Orban, cel care a coordonat cu succes cel mai consistent demers comun al Opoziției din ultimii ani de zile – moțiunea de cenzură – într-una dintre cele mai complicate conjuncturi politice.

PNL consideră că sfârșitul guvernării PSD este un fapt confirmat prin semnăturile de pe moțiune și că acest lucru se va materializa la votul din Plenul Parlamentului de joia viitoare. Astăzi, este clar că PSD nu mai are legitimitate și nici majoritate și că această guvernare este una împotriva voinței poporului. De altfel, PSD ne demonstrează că vrea să rămână cu forța la putere și că abordarea pe care a avut-o în Parlament față de această moțiune se înscrie perfect în stilul lui Liviu Dragnea: abuz după abuz, jocuri de culise, tranzacții, încălcarea oricăror norme, șicane, orice pentru a rămâne lipiți de scaune.

„Noi avem 237 de semnatari. Pe lângă cele 237 de semnături, după evaluările noastre, astăzi, mai putem obține minim șapte voturi suplimentare. Am convingerea că toți semnatarii și toți cei care vor să voteze moțiunea de cenzură, vor fi prezenți joia viitoare și vor vota pentru căderea acestui Guvern. În Parlament, a fost o mizerie ordinară, marca PSD, care a fost dejucată prin unitatea și prin solidaritatea formațiunilor care susțin această moțiune de cenzură, care au probat clar, pentru prima dată, în Plenul Camerelor reunite, că opoziția are majoritate și că moțiunea de cenzură va trece”, a declarat președintele PNL Ludovic Orban.

Departamentul de comunicare al PNL Vâlcea