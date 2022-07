PIEDICI în aplicarea Legii Eugen Neață?!

Email the Author

„Reamintesc că această lege dă dreptul celor care au locuit mai mult de treizeci de ani pe o rază de opt kilometri în jurul localităților Râmnicu Vâlcea și Berbești să se pensioneze cu doi ani mai devreme, fără nicio penalitate. Este suficient să mergeți la Evidența populației și să obțineți o adeverință prin care se atestă faptul că ați locuit în zona specificată timp de trei decenii, să o atașați dosarului de pensionare și să depuneți dosarul cu doi ani mai devreme la Casa de pensii, pentru a beneficia de pensie întreagă. Domnul Vasile Costache îmi spune că adeverințele cerute la Evidența populației nu se eliberează dacă nu au fost cerute în prealabil de Casa de pensii. Sper să nu fie așa! Ar fi un abuz de neacceptat. Orice om are dreptul să ceară o adeverință de la instituțiile locale fără nicio condiție prealabilă și să o obțină în termenul prevăzut de lege”, a transmis Eugen Neață pentru rezolvarea situației. „Cei care întâmpină acest neajuns trebuie să impună cu fermitate principiul accesului simplu la serviciile birocratice locale. Este unul dintre drepturile cetățenești și nimic altceva. Sunt convins că situația descrisă de domnul Vasile Costache este una accidentală și că birourile locale de Evidență a populației și Casa județeană de pensii nu fac decât să ajute cetățenii să beneficieze de drepturile și de beneficiile prevăzute în legile românești. Nu este în interesul nimănui să-i punem pe oameni pe drumuri fără motiv și nicio justificare să-i privăm, prin birocrație excesivă, de drepturile lor firești. Mulțumesc pentru informația oferită, absolut necesară pentru a îmbunătăți drumul vâlcenilor spre beneficiile pe care le-a creat «Legea Eugen Neață» încă din 2016 pentru râmniceni și din 2020 pentru locuitorii din jurul orașului Berbești. Succes tuturor celor care se folosesc de textul legii pentru o pensie pe care le-o doresc lungă, cu multă sănătate!”, a mai transmis reprezentantul județului Vâlcea în Camera Inferioară a Parlamentului României.

În discuțiile pe care le poartă cu cetățenii, indiferent că acestea au loc la cabinetul parlamentar de vis-à-vis de actualul Centru de Transfuzii Sanguine (fosta Policlinică cu plată de pe Calea lui Traian) sau în mediul on-line prin intermediul paginii de Facebook, deputatul Eugen Neață a purtat discuții cu locuitori ai județului nostru care au expus diferite probleme cu care se confruntă. Spre exemplu, zilele trecute, unul dintre comentariile pe care cetățenii le-au transmis la o postare a parlamentarului vâlcean făcea referire la o piedică apărută în aplicarea legii care prevede pensionarea cu doi ani mai devreme, cunoscută și sub numele de «Legea Eugen Neață».

