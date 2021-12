Pentru Bogdan Mateescu, președinte CSM: USR E UN FEL DE PSD!

Judecătorul Bogdan Mateescu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat la prezentarea raportului de activitate al CSM pe anul 2021 că fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, a procedat cu legile justiției cum s-a procedat în 2017-2018 pe vremea guvernărilor PSD.

Vorbele judecătorului govorean s-au făcut auzite chiar de față cu președintele Iohannis, cel care a reabilitat și recalibrat PSD la Palatul Victoria:

„Am primit un draft în acest an care a fost restituit inițiatorului, ministrului Justiției. Vreau să înțelegem de ce am făcut-o, pentru că experiența 2017-2018 nu ar trebui repetată. Rolul CSM nu este conformarea. În 2017-2018, CSM a fost pus în situația de a aviza în procedură legislativă proiectele de legi într-o formă extrem de incipientă, extrem de puțin consistentă, iar forma finală a legii a fost mult mai amplă, CSM nu a avut ocazia să o analizeze, sistemul judiciar nu a putut să-și prezinte punctele de vedere în cunoștință de cauză în adunări generale. I-am solicitat ministrului Justiției să respecte procedura de avizare (din Guvern) astfel încât să ne asigurăm că forma transmisă spre avizare (către CSM) să fie viziunea de ansamblu a Guvernului. Altfel spun, să ne trimită proiectele de lege însoțite de toata avizele. În 8 aprilie, ne-a spus ca ne va retransmite după ce primește toate avizele. Nu am primit un astfel de proiect”.