„Mini FTC” la Mircea cel Bătrân

În cadrul evenimentului de tehnologie și programare pentru copii și tineri „Europe Code Week” (5 – 20 octombrie 2019), la Colegiul Național „Mircea cel Bătrânˮ din Rm. Vâlcea, va avea loc evenimentul intitulat „Mini FTC”.

Echipa de robotică a școlii „BIONIC ROYALS”, condusă de doamnele profesoare MLISAN MIRELA și STÂNGĂ LIDIA, cu ajutorul inițiativei Meet and Code, susținută la nivel european de compania de software SAP și la inițiativa asociației Tech Soup, invită duminică, 20 octombrie 2019, între orele 930- 1400, un număr de aproximativ 50 de elevi de gimnaziu și liceu, să participe la câteva ore de inițiere în domeniul construcției și programării roboților.

Evenimentul are ca scop principal îndrumarea tinerilor pasionați de valorile STEM spre domeniul roboticii. Astfel, timp de o zi invitații vor trăi spiritul competiției First Tech Challenge la o scară mai mică. Vor construi mini roboți cu care se vor „duela” pe un teren asemănător celui din sezonul al IV-lea al competiției FTC. Vor fi organizate echipe formate din 5–7 invitați și un supraveghetor (elev din echipa de robotică) care vor construi și programa de la zero mini-roboți. Organizatorii își propun astfel să îndrepte atenția tinerilor către domeniul STEM, inspirându-i totodată spre programare și construcție de roboți. Amintim că echipa Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, denumită „BIONIC ROYALS”, a câștigat în sezonul al III-lea al competiției naționale FTC, două premii I: „PROMOTE AWARD” și „MOTIVATE AWARD”. Evenimentul se va desfășura la etajul I, corpul A al liceului.

mentor principal, prof. Mirela Mlisan