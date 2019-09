Licitațiile fără final au stopat lucrările la Școala Pesceana

În comuna Pesceana, Școala cu clasele I-VIII nu poate dispune de autorizația Sanepidului din cauza faptului că grupurile sanitare se află în afara clădirii. Se știe prea bine că pentru a obține avizul DSP Vâlcea, pentru noul an școlar, o unitate de învățământ trebuie să dispună, printre altele, și de grupuri sanitare în interiorul clădirii de studiu. Lucrurile nu au fost lăsate baltă, ci autoritățile publice locale s-au zbătut să dreagă situația, doar că licitațiile pentru amenajarea toaletelor le-au dat de furcă.

„Avem proiect pentru amenajarea toaletelor pe PNDL, dar nu am reușit încă să încheiem licitația, să avem o firmă care să se ocupe de lucrări. Există fosă septică, avem apă curentă, dintr-un puț propriu, dar la prima licitație demarată s-au prezentat două firme, care apoi s-au retras. Am încercat încredințarea directă a lucrării, dar nici atunci n-am avut sorți de izbândă. Acum vom demara din nou procedura licitației și sperăm să avem noroc”, a declarat, pentru cotidianul nostru, Ion Vasile, primar Pesceana.

În comună activează și o grădiniță cu program normal care beneficiază de toate utilitățile și are avizul de funcționare al Sanepidului. De asemenea, tot pe PNDL, se află-n construcție și o a doua grădiniță, de data aceasta cu program prelungit.