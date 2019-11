„La CET Govora era nevoie de management privat”

• declară senatorul Romulus Bulacu

Senatorul Romulus Bulacu a afirmat, zlele trecute, că din 2012 nu s-a mai contractat vreo lucrare privind autostrăzile din țara noastră. „România are nevoie de aer de infrastructură. Din păcate noi vorbim doar de autostrăzi, dar este nevoie, urgent, ca transportul modern pe cale ferată să fie implementat. Aici, PNL are programe prioritare pentru că trebuie să se realizeze o reformă în construcţia fero­viară. Nu e normal să ai zero kilometri de cale ferată construiţi în 30 de ani. În zona noastră, tronsonul Vâlcea – Vâlcele ar fi cea mai importantă investiţie pentru judeţ prin legătura directă cu Capitala şi modernizarea tronsonului Sibiu – Râmnicu Vâlcea”, a declarat Bulacu. Senatorul liberal a mai spus că, în cazul CET Govora, trebuia privatizat manage­mentul, care trebuie să fie performant. „Dacă România anilor 70 – 90 era în zonă, la acest capitol, bine plasată, ne aflăm azi, în situaţia de a avea cel mai scump MW oră din Europa. Noi în aceste companii energetice am plătit altceva decât.. retehnologizare. Normal că am rămas în urmă. Şi atunci suntem într-un cerc vicios. Costurile eneregtice sunt mari, ca să faci profit trebuie să tai de undeva. De unde? De la salarii? Tai de la salarii, oamenii îţi pleacă”, a mai spus Romulus Bulacu.