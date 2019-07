Jocuri de culise pe mandatul de senator lăsat vacant de Traian Băsescu!? Un fost parlamentar de Vâlcea a sesizat Parchetul

Traian Băsescu a obținut mandat de europarlamentar în urma alegerilor din 26 mai 2019 și a plecat la Bruxelles, lăsând vacant locul de senator pe care îl ocupa în Parlamentul României. În situația dată, Partidul Mișcarea Populară are dreptul să propună o altă persoană pentru această demnitate, cu respectarea ordinii candidaților de pe lista de la alegerile parlamentare din decembrie 2016, pentru Senat, în municipiul București (în această circumscripție a obținut Traian Băsescu mandatul de senator). Conducerea PMP a decis ca supleantul care să îl înlocuiască pe Traian Băsescu în Senatul României să fie tocmai ocupantul poziției a opta de pe lista de la alegerile parlamentare din decembrie 2016, adică Lucian Iliescu, consilier la Primăria Generală a Municipiului București. Numai că această «validare de partid» a lui Lucian Iliescu pare să încalce dreptul persoanei care a ocupat poziția a șaptea pe lista PMP pentru Senat din Municipiul București la alegerile parlamentare din decembrie 2016. Această persoană este Ion Cristinel Marian (foto, alăturat), fost deputat de Vâlcea în legislatura 2012/2016.

Pe marginea acestui subiect, am purtat o discuție cu fostul deputat vâlcean, care ne-a transmis că, din punctul său de vedere, s-a comis o ilegalitate când Lucian Iliescu a primit girul pentru a fi validat în funcția de senator din partea PMP. Asta în condițiile în care Ion Cristinel Marian sesizase conducerea Senatului în legătură cu posibila neregulă a numirii lui Lucian Iliescu în funcția de senator. „În anul 2016, am fost alături de președintele Traian Băsescu în toată țara în campania pentru alegerile locale. Apoi eram la Parlament și la sediul partidului. Către finalul anului 2016, în perspectiva alegerilor parlamentare din decembrie, urma să văd unde voi candida. Din cauza problemelor medicale cu care m-am confruntat, a rămas să candidez în București, la Senat, pe o poziție de la jumătatea listei pe care a deschis-o chiar președintele Traian Băsescu. După alegerile din decembrie 2016, PMP a devenit partid parlamentar, iar Traian Băsescu a obținut mandatul de senator la care a renunțat acum, pentru a putea merge în Parlamentul European”, a rememorat acele momente fostul deputat de Vâlcea.

Cu privire la situația care s-a iscat acum, Ion Cristinel Marian ne-a declarat următoarele: „După alegerile parlamentare de la finalul lui 2016, am stat mai retras în ceea ce privește viața politică. Problemele de natură medicală nu mi-au permis să mă mai implic în politică la fel de mult cum am făcut-o în cursul anului 2016. Dar asta nu înseamnă că am demisionat din PMP sau că m-aș fi dus la alt partid. Nu am demisionat din Mișcarea Populară și nici nu am călcat pe la vreun alt partid. De aceea, consider total nedrept ca un supleant care s-a aflat în urma mea pe lista PMP la alegerile parlamentare să fie numit senator, devreme ce eu nu am demisionat din acest partid și nici nu am fost exclus”. (…) „Am sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la această situație, în care consider că putem vorbi despre infracțiuni de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și abuz în serviciu, comise de către unii din membrii aflați la conducerea Partidului Mișcarea Populară”.

Ion Cristinel Marian: „Nu am demisionat din Mișcarea Populară”

În plângerea penală depusă recent la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție, printre altele, fostul deputat de Vâlcea a arătat următoarele:

„La data de 20.06.2019, am formulat un memoriu către Senatul României prin intermediul căruia am învederat eligibilitatea/dispoziția mea pentru ocuparea postului de senator al României ca urmare a vacantării respectivei demnități publice. Am aflat că, între timp, conducerea centrală a Partidului Mișcarea Populară a dispus exluderea subsemnatului din cadrul acestei formațiuni politice, pretextând că subsemnatul mi-aș fi dat anterior demisia din calitatea de membru. Am aflat, de asemenea, că persoane din conducerea formațiunii au emis documente în nume propriu prin care atestau că locurile 2-7 din lista de supleanți ar fi devenit vacante, indicând astfel Biroului Permanent al Senatului că persoana aflată pe poziția nr. 8 este cea eligibilă a ocupa postul de senator. Scopul acestor demersuri este acela ca organele de conducere ale partidului să poată emite confirmarea scrisă prevăzută de textul precitat, cum că subsemnatul nu mai sunt membru al formațiunii, drept pentru care locul devenit eligibil să poată fi astfel ocupat de către o altă persoană.

Totuși, subsemnatul neg cu vehemență existența vreunei asemenea manifestări de voință din partea mea, eu nefiind vreodată demisionar din cadrul Partidului Mișcarea Populară, neformulând și neasumându-mi vreodată un asemenea act de dispoziție. Așadar, singura concluzie ce poate fi trasă este că, dacă un asemenea act/declarație de demisie, presupus a emana de la subsemnatul, într-adevăr există, acesta reprezită un fals, întocmit în urma contrafacerii scrierii sau a subscrierii mele și folosit astfel în vederea producerii unor consecințe juridice prevăzute de lege”.

În aceeași plângere penală, Ion Cristinel Marian a solicitat procurorilor de la Parchetul de pe lângă ÎCCJ să ridice de la sediul PMP toate documentele care arată că nu ar mai fi membru al acestei formațiuni politice, precum și a „tuturor documentelor care stau la baza Deciziei de indicare a persoanei ce urmează a ocupa locul vacant”. De asemenea, în ipoteza în care s-ar descoperi vreun document care să ateste că fostul deputat de Vâlcea a demisionat din partid, Ion Marian a solicitat ca acest document să fie supus unei „constatări tehnico-științifice grafoscopice care să infirme/confirme identitatea semnatarului”.

Mai mult decât atât, fostul deputat de Vâlcea susține că are informații din care reiese că oamenii din conducerea actuală a Partidului Mișcarea Populară i-ar fi „găsit” o demisie! Aceasta ar fi fost dată de Ion Cristinel Marian pe 15 ianuarie 2017 (tocmai într-o zi de duminică!) la Vâlcea, adică la puțin timp după ce își încheiase mandatul de parlamentar în legislatura 2012/2016. La acel moment, Filiala Vâlcea a Partidului Mișcarea Populară era condusă de către Marian Mirea.

Despre această presupusă demisie din partid a lui Ion Cristinel Marian, chiar președintele PMP, Eugen Tomac, este cel care a lansat public ideea că ar fi fost dată pe 15 ianuarie 2017, într-o declarație oferită pentru publicația cetateanul.net. După cum se observă din plângerea adresată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ion Cristinel Marian neagă cu vehemență posibilitatea existenței unei astfel de demisii, iar în cazul în care s-ar descoperi totuși un astfel de înscris, fostul parlamentar de Vâlcea și-a rezervat dreptul de a solicita o expertiză pentru a se stabili cine a întocmit documentul.

Vom urmări cazul și vă vom ține la curent cu evoluția acestei situații, una care pare destul de încâlcită, devreme ce a ajuns pe masa justiției!

