Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român despre Andrei Gheorghiu și restul edililor invitați la Ambasada Rusiei: „SIMPLUL FAPT CĂ LI SE RECOMANDĂ PRIMARILOR cum să citească presa…”

Fostul consilier prezidențial îi explică viceprimarului Râmnicului de ce n-avea ce să caute la masă cu rușii

Un curs fulger de diplomație – așa s-ar putea defini intervenția publică a directorul Institutului Diplomatic Român pe tema vizitei mai multor primari și viceprimari la Ambasada Rusiei, în acest final de săptămână. Iulian Fota (foto, în stânga imaginii) decriptează perfect agenda reală a rușilor.

„Simplul fapt că li se recomandă primarilor cum să citească presa, cum să citească știrile, cum să nu ia în calcul o serie întreagă de realități, mie îmi arată că acolo e ceva în neregulă. De ce acest sentiment de neregulă nu l-au avut și primarii noștri? Asta este marea întrebare. Pentru primarii ăștia, afacerile sunt mai importante decât țara. Din păcate, atitudinea asta am mai văzut-o și în anii trecuți. Pe plan local, e firesc să te preocupi de bunăstarea comunităților și să cauți oportunități de afaceri, dar nu în pofida propriei tale țări, nu în pofida politicii externe pe care autoritățile legitime ale statului au decis-o și nu împotriva evidențelor. Spun astea pentru că povestea asta complicată cu Rusia nu e de ieri, de astăzi. Puteau să fie și ei un pic racordați, informați sau măcar să fi avut acolo câțiva consilieri mai bine adaptați vremurilor, care să-i fi sfătuit că înainte de a face un pas ca acesta, poate că n-ar fi rău să se consulte cu autoritățile centrale! Și poate că e obligatoriu să întrebe și pe la Ministerul de Externe, pentru a fi îndrumați”, a explicat Fota la Digi24.

Cine este Iulian Fota?

Iulian Fota este doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar la Academia Naţională de Informaţii, profesor asociat la Facultatea de sociologie şi asistenţă socială a Universităţii din Bucureşti. Potrivit CV-ului său, Iulian Fota a fost, în perioada 1994-1996, expert parlamentar pe probleme europene si de relații internaționale.

Între 1996-1998 a deținut funcția de consilier în cadrul Departamentului pentru integrare euro-atlantică și politică de apărare, Ministerul Apărării Naționale. A mai deținut funcția de șef al secției militare în cadrul Misiunii României la NATO și UEO, între anii 1998 și 2001. A fost apoi consilier la Colegiul Național de Apărare (2005-2009) și Consilier prezidențial pentru securitate naționala (2009-2014). Din 2009, este și lector universitar la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”.

De asemenea, Fota este membru al consiliului consultativ al think-tank-ului american CEPA (Center for European Policy Analysis) şi membru în consiliul editorial al unor publicaţii internaţionale şi româneşti din domeniul studiilor de securitate. Din iulie 2020, este numit Director general al Institutului Diplomatic Român direct de către ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

Gheorghiu recunoaște: „S-au discutat şi teme geo-politice”

Viceprimarul Râmnicului și-a explicat prezența la Ambasada Rusiei printr-o declarație dată presei locale care arată debusolarea cronică de care suferă:

„Am participat şi eu, cum am participat la mai multe întâlniri, la diverse ambasade: Austria, Italia… Am primit o invitaţie şi de acolo (de la Ambasada Rusiei – n.r.) şi am fost să prezint ce m-a interesat: oferta investiţională din punct de vedere turistic pentru zona Râmnicului şi pentru zona adiacentă. Vrem să facem o Organizaţie de Management al Destinaţiei (OMD) prin care să atragem cât mai mulţi turişti, de peste tot din lume. Motivul invitaţiei, cum au fost toate celelalte invitaţii de la alte ambasade, a fost de cooperare economică. Din păcate, acolo s-au discutat şi alte teme geo-politice care, pe mine, nu m-au interesat. Noi, eu cel puţin, n-am intrat în discuţiile acestea, ci pur şi simplu m-am axat pe ceea ce era tema invitaţiei şi atât”.