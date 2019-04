Începe programul „Rabla”

• deputatul Cocoș spune că aproximativ 35.000 de persoane fizice şi juridice vor putea să achiziţioneze o maşină nouă

În urmă cu ceva vreme, Guvernul a aprobat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu, ceea ce a permis continuarea programelor guvernamentale „Rabla clasic” şi „Rabla plus”. Deputatul Vasile Cocoș are date certe și spune că „Rabla” va beneficia în acest an de suma de 322 milioane de lei, ceea ce înseamnă că aproximativ 35.000 de persoane fizice şi juridice vor putea să achiziţioneze o maşină nouă. „Au fost adoptate deja de Guvern sumele pentru proiecte de interes de naţional. La Programul «Rabla» suma este de 322 milioane de lei. Asta înseamnă că aproximativ 35.000 de români vor putea să îşi achiziţioneze o maşină nouă şi nu numai persoanele fizice, dar şi persoanele juridice vor putea să acceseze programul”, declară Cocoș.

În aceste zile, programul „Rabla clasic” va fi lansat oficial, iar prima de casare va fi de 6.500 de lei. „Continuă şi anul acesta reînnoirea parcului auto cu maşini nepoluante, maşini 100% electrice sau hibrid plug in sau hibrid, pentru care Guvernul a adoptat suma de 93 milioane de lei, buget care va putea să fie accesat atât de persoanele fizice, cât şi juridice”, a mai spus Vasile. Cocoș.