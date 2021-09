ÎNCEPE O NOUĂ STAGIUNE la Teatrul „Anton Pann”

„WHO’S WHO sau Minciuna nu are picioare atât de lungi” este piesa care deschide noua stagiune a instituției finanțate de Consiliul Județean Vâlcea

Angajații Teatrului „Anton Pann” ne-au anunțat că, în deschiderea stagiunii 2021/2022, iubitorii de teatru sunt invitați joi, 9 septembrie și vineri, 10 septembrie, începând cu ora 19.00, la spectacolul „WHO’S WHO sau Minciuna nu are picioare atât de lungi”. Este o comedie celebră care s-a jucat pe Broadway timp de 30 de ani la rând. În România, piesa a fost tradusă și pusă în scenă de Florian Pittiș la Teatrul Bulandra în anul 1995, cu Mihai Constantin, Ștefan Bănică jr., Manuela Ciucur și Daniela Nane în distribuție. La invitația managerului Octavian Costin, spumoasa comedie ajunge si pe scena Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, în regia cunoscutei actrițe Daniela Nane.

„WHO’S WHO sau Minciuna nu are picioare atât de lungi” de KEITH Waterhouse & Willis Hall este o comedie de zile mari. Aceasta spune povestea a doi soți care pleacă în weekend cu amantele la mare, în extrasezon. Domnul White spune întotdeauna „adevărul”, domnul Black minte întotdeauna, dar amândoi vor fi descoperiți și nimic nu-i va putea ajuta să scape de fatidica întâlnire cu soția. Irina Schrotter este una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din România si se alătură echipei în realizarea acestui spectacol reinterpretând anii ’60 pentru ținutele actorilor Teatrului „Anton Pann”.

Gelu Rîșca este cunoscut publicului vâlcean pentru decorul spectacolului de copii „Mașinuța cu povești”. Pentru „WHO’S WHO sau Minciuna nu are picioare atât de lungi”, el îmbracă scena cu un decor de interior care sugerează un hotel de lux de pe riviera britanică, în extrasezon.

Daniela Nane, actriță cunoscută în România, este licențiată UNATC în 1995 la clasa profesorilor Mircea Albulescu și Cătălin Naum. După cele două premii le interpretare pentru debutul din spectacolul „Patul lui Procust”, în regia Cătălinei Buzoianu, este invitată sa facă parte din trupa unuia dintre cele mai renumite teatre din România, Teatrul Bulandra. Are o carieră artistică solidă, cu roluri diverse și complexe, jucând în peste 50 de spectacole de teatru și filme de lung metraj și de televiziune, lucrând cu mulți regizori importanți. Spectacolul pus în scenă la Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea este punctul său de deschidere în regia de teatru.

Prin aceste cuvinte, angajații teatrului finanțat de Consiliul Județean Vâlcea îi invită pe cei interesați la deschiderea stagiunii 2021-2022 Premiera spectacolului „WHO’S WHO sau Minciuna nu are picioare atât de lungi” de KEITH Waterhouse & Willis Hall este programată pe 9 si 10 septembrie 2021, de la ora 19.00, în Sala Mare a instituției. Din distribuție fac parte: Andrei Cătălin – Dl. Black; Kostas Mincu – Dl. White; Réka Szász – Joanna și Denisse Moise – Helen. Scenografia este semnată de Gelu Rîșca, regia tehnică îi aparține lui Vasile Marinoiu, iar regia Danielei Nane. Durata spectacolului este de două ore și 20 de minute (cu pauză).

• Comunicat de presă