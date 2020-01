„În primăvară, încep lucrările la rețeaua de gaze”

• afirmă primarul Concioiu de la Gușoeni

„Anul acesta este foarte important, iar noi trebuie să convingem electoratul că împreună suntem pe drumul cel bun şi merităm încredere în continuare, încât să ne putem continua proiectele. Pot spune că am intrat în acest an cu dreptul pentru că, în primele zile ale acestui an, am semnat contractul de concesiune pentru înfiinţarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale”, a declarat Nicolae Concioiu.

Primarul de la Gușoeni spune că, în luna decembrie a anului trecut, a avut loc licitaţia, iar pe data de 7 ianuarie a semnat contactul de finanţare. „Avem asigurări din partea câştigătorului că, în zilele următoare, vor veni specialiştii în teren, vom întocmi documentaţia tehnică în detaliu, eliberăm autorizaţia de construcţie şi, în primăvară, vor începe lucrările. Este un contract de concesiune prin care concesionarul se angajează să execute lucrarea cu suportarea cheltuielilor înfiinţării sistemului. Ulterior, îşi va recupera investiţia prin încasările făcute. Bineînţeles, şi primăria va avea o contribuţie din bugetul local. Finanţarea proiectului este asigurată prin FDI, comuna noastră fiind a doua pe lista numărului de investiţii aprobate, iar lucrările se vor face pe o lungime de 13 kilometri. Valoarea proiectului este de 51 de miliarde de lei vechi”, a mai spus edilul Concioiu.