FRUMUSEȚILE BREZOIULUI, promovate la Londra

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

La începutul acestei luni, în capitala Regatului Unit al Marii Britanii, Londra, s-a desfășurat un prestigios târg de turism. Pentru județul nostru, acest detaliu al desfășurării târgului de turism tocmai în Marea Britanie poate că nu ar avea, în principiu, prea multă relevanță. Numai că, de data aceasta, la târgul de turism desfășurat în marea metropolă londoneză, una dintre «atracțiile» oferite celor interesați a fost din județul nostru. Este vorba despre orașul Brezoi (și mai ales împrejurimile sale superbe), care s-a bucurat de o prezentare la World Travel Market din Londra. „Orașul Brezoi și minunatele noastre împrejurimi au fost promovate cu ocazia celui mai important târg de turism din Londra, World Travel Market, în cadrul Conferinței RoBoost, ce a avut loc pe 7 noiembrie 2022 la Romanian Cultural Institute in London. Scopul conferinței este de a promova România turistică și autentică, de a conecta români din diaspora și de a-i inspira în a deveni ambasadori ai țării lor în vederea atragerii unui număr de două milioane de turiști anual în România” , au anunțat reprezentanții Primăriei Brezoi pe pagina de socializare a administrației locale din frumoasa Țară a Loviștei.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri