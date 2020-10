FOTO: Au început lucrări de 800.000 DE LEI într-o comună din stânga Oltului



Consiliul Județean Vâlcea continuă să investească în refacerea și modernizarea infrastructurii pe care o are în administrare. După mai multe investiții care s-au derulat în ultimele luni pe diverse drumuri județene din Vâlcea, acum au început lucrările la un drum care a fost grav afectat de inundațiile din anul 2018. Este vorba despre DJ 678 D, în satul Dosul Râului, din comuna Nicolae Bălcescu. Mai multe informații despre aceste lucrări ne-au fost transmise de către Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

„Astăzi (n. red. 15 octombrie 2020), am dat startul lucrărilor de refacere a DJ 678 D, în satul Dosul Râului, din comuna Nicolae Bălcescu. În 2018, această zonă a fost grav afectată de râul Topolog, care a ieșit din matcă, producând pagube semnificative. Am reușit să obținem finanțare și vom investi aici aproximativ 800.000 lei, în lucrări complexe de refacere a sistemului rutier, dar și de asigurare a scurgerii apelor, prin execuția de podețe, șanțuri și canale betonate, precum și amenajarea unui parapet metalic. Mă bucur că, pentru realizarea investiției, constructorul a ales să angajeze muncitori din localitate și sunt convins că, în final, vom avea aici o lucrare de calitate”, a fost declarația președintelui Constantin Rădulescu pe marginea acestui subiect.