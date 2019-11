Eveniment important la „Antim Ivireanul”

Astăzi, la Biblioteca județeană „Antim Ivireanul” are loc un eveniment în cadrul campaniei „Read for the Record”. Inițiată de organizația Jumpstart, manifestarea promo­vează și sprijină public învățarea timpurie de bună calitate și evidențiază importanța construirii vocabu­laru­lui copiilor și insuflarea dragostei pentru lectură. Astfel, astăzi, copiii și adulții din întreaga lume se vor aduna pentru a citi „Îti mulțumesc, Omu!” (Thank you, Omu) de Oge Mora, cartea aleasă pentru acest an.

