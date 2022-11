EUGEN NEAȚĂ A CONDUS ÎNTÂLNIREA dintre delegațiile parlamentare ale României și Vietnamului

În vizita din țara asiatică, alături de reprezentantul județului nostru în Parlamentul României au fost prezenți și mai mulți oameni de afaceri

Recent, Eugen Neață, deputat de Vâlcea, în calitate de lider al grupului parlamentar de prietenie dintre România și Vietnam, a realizat o vizită de lucru în această țară asiatică. Discuțiile s-au concentrat pe evocarea relațiilor tradiționale, care datează deja de câteva decenii bune, pe care România le are cu țara asiatică, dar, evident, și pe posibilitățile dezvoltării unor noi relații de colaboare.

Mai multe informații despre modul în care s-au desfășurat întâlnirile bilaterale capitala Vietnamului, Hanoi, ne-au fost prezentate chiar de către Eugen Neață.

„A doua întâlnire a grupului de prietenie parlamentară româno-vietnamez a avut loc tot în clădirea Adunării naționale din Hanoi, cu vicepreședintele permanent al adunării, domnul Tran Thanh Man. Pe lângă parlamentarii români și vietnamezi au fost prezenți și oameni de afaceri din România, aflați într-o vizită de explorare a pieței vietnameze, prima de după perioada de restricții impusă de pandemie. Am rostit cuvintele de salut din partea României și am primit cu încântare salutul de întâmpinare al vicepreședintelui vietnamez. Am prezentat membri delegației noastre parlamentare și am enunțat interesul nostru pentru o vizită a reprezentanților Adunării naționale în România, în scopul abordării unor teme de interes comun: educația, cooperarea în domeniul muncii, cooperarea economică și comercială”, a declarat deputatul Eugen Neață la începutul expunerii pe care a realizat-o după această vizită.



Universitățile din România vor încerca să atragă studenți din Vietnam

„Am evocat cu mândrie faptul că școala românească a contribuit la formarea unora dintre intelectualii vietnamezi printre care se numără și actualul prim-ministru. Am amintit că, în perioada vizitei noastre în regiune, 23 de universități din România își vor expune ofertele școlare la târgul internațional din orașele Hanoi și Ho Chi Min. Vicepreședintele Tran Thanh Man a spus că schimburile dintre România și Vietnam au fost dintotdeauna extrem de importante pentru ambele națiuni și și-a arătat satisfacția pentru modul în care sunt primiți cetățenii vietnamezi pe piața muncii din România. Un moment foarte important al întâlnirii a fost prezentarea oamenilor de afaceri prezenți și a domeniilor de interes economic: cooperarea în sectorul farmaceutic, a alimentelor și a băuturilor și importul de pește și de fructe de mare din Vietnam. Vietnamul este una dintre cele mai dinamice economii din regiune și această trăsătură atrage investitorii din toate colțurile lumii”, a continuat Eugen Neață.

„În următoarele zile aveam să văd cu ochii mei avântul pe care l-au luat investițiile în turism vizitând un oraș situat pe țărm, văzut în urmă cu câțiva ani ca un simplu oraș de la malul mării, înflorit acum ca o stațiune de top internațional. Dar, despre acest subiect, voi vorbi ceva mai târziu, cu o semnificație aparte pentru mine și pentru regiunea care m-a ales ca deputat în Parlamentul României. Întâlnirea cu vicepreședintele permanent al Adunării naționale, domnul Tran Thanh Man, s-a încheiat printr-o despărțire absolut prietenească”, a concluzionat, încântat, reprezentantul județului Vâlcea în Parlamentul României.