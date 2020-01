Ecologiștii din Vâlcea au planuri mari pentru alegerile locale din vară

Marți, 21 ianuarie, la sediul Partidului Ecologist Român – Filiala Vâlcea s-a desfășurat o conferință de presă – probabil prima a unui partid politic din județul nostru în anul 2020. Sub coordonarea președintelui Eusebiu Vețeleanu (viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea), „verzii” au vorbit despre țintele pe care le au pentru alegerile locale din vara acestui an. Din câte am aflat, target-ul ecologiștilor vâlceni este unul și mai îndrăzneț decât la alegerile locale din iunie 2016. „Verzii” aspiră la patru-cinci, dacă nu chiar șase posturi de primar în unele dintre localitățile județului nostru. În acest sens, au fost amintite și câteva dintre numele cele mai sonore care au fost „înregimentate” în barca ecologiștilor: Irina Argeșanu – fosta președintă a femeilor liberale din Râmnicu Vâlcea și Sorin Ghiță – fost primar al comunei Vlădești. La întâlnirea cu presa de marți au mai participat și Mircia Gutău și Carmen Preda, primar, respectiv viceprimar în municipiul Râmnicu Vâlcea.

În numerele viitoare ale cotidianului nostru vom reveni cu informații pe marginea acestui subiect.

Sursă foto: Facebook Irina Maria Argeșanu