DROGATUL DIN BERBEȘTI a fost prins la volan în Horezu

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea ne-au anunțat că, în data de 14 noiembrie 2022, în jurul orei 11.45, un bărbat în vârstă de 35 de ani, domiciliat în orașul Berbești, a fost identificat de către polițiștii din Horezu, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 67 (în Horezu), sub influența substanțelor psihoactive.

„În urma testării cu aparatul drugtest, a rezultat o valoare pozitivă pentru substanța T1C MDMA. Pentru acest motiv, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a substanțelor psihoactive în organism. A fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni cu privire la acest incident.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea