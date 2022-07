„DISTREAZĂ-TE VERDE” – Live Music Summer Camp Brezoi

Weekend-ul trecut, voluntarii internaționali ai Asociației AIDE au demarat activitățile prin care se dorește transformarea Live Music Summer Camp Brezoi ȋntr-o locație mai verde, pentru toate festivalurile găzduite aici pe durata ȋntregului sezon estival!

Acest demers ambițios se realizează astfel:

• COLECTARE SELECTIVĂ: Live Music Summer Camp Brezoi a fost dotat cu stații de alcătuite din containere pentru: PET, PLASTIC, HÂRTIE/ CARTON, STICLĂ şi NERECICLABIL;

• s-au instalat şi două stații de COMPOST, unde sunt colectate resturile vegetale (legume, fructe, zaț cafea etc.), iar compostul rezultat va fi utilizat ȋn crearea şi menținerea unei mini-grădini urbane #BrezoiulLumii;

• RECICLARE: deşeurile de tip PET, PLASTIC, HÂRTIE/CARTON, STICLĂ, colectate

selectiv, vor fi ridicate şi reciclate de o companie specializată;

• pe lângă reciclarea specializată, o parte din deşeuri vor fi transformate ȋn obiecte atractive şi utile, ȋn cadrul atelierelor de reciclare creativă, la care voluntarii îi aşteaptă cu drag pe toți! Ei au realizat deja un număr impresionant de scrumiere, prin reciclarea dozelor de aluminiu colectate din locație, scrumiere ce ajută ca mucurile de țigări să nu mai ajungă ȋn recipiente de plastic/ PET/sticlă şi, astfel, să se evite ca acestea să devină nereciclabile.



Ce mai pot găsi turiștii?

PUNCTE DE HIDRATARE: Locația este dotată cu stații de apă potabilă, alimentate din rețeaua publică. Pot fi folosite cu toată ȋncrederea, pentru a reduce cantitatea de PET generată prin achiziția apei ȋmbuteliate. Voluntarii au creat, tot din materiale reciclate, indicatoare de marcare a punctelor de hidratare.

CONŞTIENTIZARE: În fiecare zi de vineri şi ȋn mod exceptional marți, 19 iulie, prima zi a Open Air Blues Festival Brezoi, voluntarii vor ȋntâmpina audiența, explicând modul de colectare selectivă şi ȋncurajându-i pe vizitatori să le sprijine eforturile prin respectarea marcajelor de pe containere.

ACTIVITĂȚI INTERACTIVE: În fiecare sâmbătă, ȋntre 16.00 şi 19.00, echipa proiectului vă invită la activități distractive, menite nu doar să amplifice buna dispoziție, ci şi să amintească tuturor de grija ce trebuie purtată fabulosului cadru natural de la #BrezoiulLumii!

Iar duminica, ȋntre aceleaşi ore, cu toții suntem invitați să povestim ȋmpreună cu voluntarii, ca ȋntre prieteni, despre cum ne putem implica fiecare pentru a avea mai multă grijă de natura ce ne ȋnconjoară.

Datorită colaborării cu Asociația Culturalis, a fost extins programul activităților dedicate publicului, prin evenimentul „Distrează-te verde, la Blues!” (https://www.facebook.com/events/524094636072171/), ȋn cadrul căruia vor fi:

• ENERGISERS, ECO CHALLENGE GAME, TINY WORLD, OABFB (RE)TURNS!, SHOP RESPONSIBLY! BIRD WATCHING, ENJOY RESPONSIBLY!, #BREZOIULLUMII TAGS, GREEN READING CORNER.

Program:

Joi, 21 iulie: (11.00 – 13.00 și 16.00 – 19.00)

Vineri, 22 iulie (11.00 – 13.00).

Noi surprize începând din 19 iulie

În plus, ȋncepând de marți, 19 iulie 2022, veți putea admira ȋn locație macheta GREEN Live Music Summer Camp Brezoi, proiect finalist ȋn concursul național de geografie, dedicat ȋn acest an sustenabilității de mediu şi derulat recent la Iaşi, sub egida Ministerului Educației.

„Vă aşteptăm cu drag să vă distrați verde alături de noi, ȋn perioada iulie – septembrie 2022 ȋn Live Music Summer Camp Brezoi! Enjoy your Festivals! Care for Nature! Mai multe detalii pe pagina proiectului: https://www.facebook.com/BrezoiPark Proiectul este implementat de Asociația AIDE, în parteneriat cu ABY STAGE Events, Asociația MENTOR ROCK și Primăria oraşului Brezoi, cu ajutorul finanțării Milvus Group, în cadrul programului DEAR – Development Education and Awareness Raising”, ne-au transmis organizatorii.