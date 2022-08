DETALII (APROAPE) UITATE despre clădirea Ambulanței Vâlcea

Așa cum v-am mai informat prin intermediul ziarului nostru, Consiliul Județean Vâlcea a alocat, recent, peste 427.000 de lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii în care își desfășoară activitatea Serviciul de Ambulanță Județean Vâlcea. Iar lucrările care se desfășoară acum nu presupun doar despre simple „văruieli exterioare”, după cum a precizat președintele Constantin Rădulescu, ci o reabilitare complexă, care vizează schimbarea instalațiilor electrice, termice, înlocuirea gresiei și a faianței, crearea și dotarea unor spații de birouri, înlocuirea copertinelor garajelor în care ambulanțele stau conectate la prize de curent electric care să mențină funcționale aparatele din acestea și… multe altele. Aceste investiții erau foarte necesare, deoarece această clădire nu a fost reabilitată în întregime încă de la momentul în care a fost construită. Adică tocmai de prin anii 1970.

„Printre investițiile pe care ne-a propus să le realizăm anul acesta în domeniul sănătății se găsește și modernizarea clădirii în care funcționează Serviciul Județean de Ambulanță Vâlcea. Aici lucrează oameni pe care îi numesc «eroii noștri de fiecare zi» și, din respect pentru munca lor, intervenim cu lucrări de modernizare a imobilului în care își desfășoară activitatea. Avem aici o clădire care nu a mai fost modernizată de zeci de ani, adică exact din momentul punerii în funcțiune. Este adevărat că au mai fost efectuate anumite lucrări, însă acestea au fost de întreținere și mici reparații. Era limpede că necesitatea lucrărilor de amenajare, igienizare și modernizare a clădirii este una reală. De asemenea, vom realiza și o reconstrucție a spațiului cu copertine pentru garaje, lucrări care au demarat acum. Nu ne vom opri aici cu investițiile. Lucrăm deja la tema de proiectare și, după finalizarea acestor lucrări, în imediata apropiere a clădirii, ne propunem să amenajăm noi spații de birouri și, la parter, garaje pentru ambulanțe”, a precizat, în urmă cu câteva săptămâni, Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Doctorul Radu Gabriel Dobrescu ne-a prezentat detalii interesante despre primii ani din existența acestei clădiri

Recent, dintr-o discuție pe care am avut-o cu distinsul doctor Radu Gabriel Dobrescu, primul director al Spitalului Județean Vâlcea (instituție care, pe 1 iulie 2022, a împlinit jumătate de secol de funcționare neîntreruptă!), am aflat detalii interesante (probabil uitate de mulți dintre vârstnicii orașului și necunoscute de către cei tineri) despre clădirea ambulanței aflată în incinta Spitalului Vechi din Râmnicu Vâlcea.

În rândurile de mai jos vă prezentăm unele dintre cele mai importante date și informații pe care le avem de la dr. Radu Gabriel Dobrescu, medic gastroenterolog în acea vreme în județul Vâlcea, care, vreme de mai mulți ani, și-a desfășurat activitatea profesională în unele spații din ceea ce astăzi cunoaștem drept clădirea Ambulanței Vâlcea. În urmă cu iată, deja jumătate de secol, dr. Dobrescu își desfășura activitatea profesională în acest spațiu, pe atunci recent construit și bine dotat pentru standardele vremii, acolo unde a înființat al doilea laborator de endoscopie din țară (după cel din București) și, ulterior, în anul 1978, al doilea laborator de ecografie din țară (tot după cel din Capitală).

„Clădirea Ambulanței Vâlcea datează din anii 1970. Acolo, la parter, am înființat, în anul 1974, primul laborator de endoscopie din țară, iar în 1978 i-am adăugat și primul laborator de ecografie din țară. La vremea anilor 1970, așa ceva se afla numai în București și la Râmnicu Vâlcea. La etajul 1 era laborator, iar la etajul 2 era sala de ședințe. Sunt de părere că ar trebui să punem la intrare o placă memorială care să indice că acolo a existat, după Capitală, primul laborator de endoscopie digestivă și de ecografie, unde s-a efectuat și primul film de endoscopie digestivă din România și prima operație endoscopică din România”, și-a amintit dr. Radu Gabriel Dobrescu despre acele vremuri.

„Era considerată clădirea Salvării, dar în realitate, la parter, stația de salvare avea doar dispeceratul și încă două camere (biroul medicului șef, care era dr. Iliescu, și spațiul destinat șoferilor). Cum v-am spus, clădirea a fost construită la începutul anilor 70, poate chiar la sfârșitul celor 60. Centrala telefonică era situată la parter, a Spitalului 2. Pe partea dinspre curte mai era dispeceratul de la salvare. Apoi, mai era o cameră mare în care aveam laboratorul de ecografie, două camere de endoscopie și încă una de pregătire tubaj endoscopic, iar apoi venea partea în care erau amplasate grupurile sanitare. La primul etaj, era laboratorul Spitalului 2, în care activa dr. Shanian. Iar la etajul al doilea, cum v-am spus, se afla sala de conferințe”, ne-a mai detaliat dr. Radu Gabriel Dobrescu despre modul în care era organizată această clădire în urmă cu aproximativ jumătate de secol.

Îi mulțumim pe această cale dr. Radu Gabriel Dobrescu pentru amabilitatea cu care ne-a oferit aceste detalii, probabil uitate de mulți dintre vârstnicii orașului și prea puțin necunoscute de către cei mai tineri locuitori.