Deputatul Eugen Neață transmite guvernanților: „DEBLOCAȚI ACCESUL OAMENILOR LA LEMNUL DE FOC din pădurile lor!”

Problema asigurării lemnului de foc a devenit o problemă și mai mare în mediul rural (chiar și în orașele mici) din județul nostru de la sosirea anotimpului rece. Există destui vâlceni (ca și mulți alți români, de altfel) cărora le este destul de dificil să își asigure materialul lemnos necesar pentru trecerea cu bine peste sezonul rece. Nici nu vrem să ne gândim cum se descurcă acești oameni, mai ales că unii sunt vârstnici și/sau nevoiași. Și mai ciudat este că, în unele cazuri, persoanele care au nevoie de lemn de foc dispun de pădurii proprii, dar nu le pot folosi după cum au nevoie.

Recent, pe marginea acestui subiect, deputatul de Vâlcea Eugen Neață a declarat următoarele: „Parlamentarii pot iniția legi, pot corecta și completa legi prin amendamente și pot pune întrebări guvernanților legate de diverse probleme și cereri ale cetățenilor. Eu le-am făcut pe toate acestea în mandatul trecut. Am inițiat legi, am completat și am corectat legi și i-am întrebat pe guvernanți de ce nu îmbunătățesc viața oamenilor făcând mai bine una sau alta. Cei care au urmărit pagina mea în ultimii ani știu că majoritatea inițiativelor mele parlamentare și-au atins ținta făcând dreptate pentru cei care trăiesc în zone expuse la poluare, ajutând pe cei care investesc în turismul vâlcean din zona muntoasă sau reglementând mai clar relația dintre unele afaceri și mediul înconjurător”.

Cum vede deputatul Neață rezolvarea problemei pentru cei care

dispun de terenuri împădurite?

„Am revenit, zilele acestea, cu una dintre temele pe care le-am mai comunicat și guvernului anterior, fără ca ea să fie soluționată în vreun fel. Cer în continuare și acestui guvern, ministrului mediului în principal, să simplifice procedurile care permit accesul proprietarilor la lemnul din pădurile proprii. Există români care sunt nevoiți să cumpere lemn de pe piață, deseori la prețuri care îi depășesc, pentru încălzirea locuințelor lor și ale părinților lor. Asta tocmai pentru că procedura de a folosi lemnul din pădurile proprii este una sofisticată, greoaie, de foarte lungă durată. Este de neînțeles de ce statul «protejează» cu maximă nepăsare fondul silvic național și împiedică cu atâta încrâncenare accesul oamenilor la bunul lor personal. Încep astfel activitatea mea de deputat în noul mandat, continuând inițiativele pe care le-am avut în ultimii ani, la sugestia oamenilor care mi-au încredințat cu multă speranță problemele lor de viață. Să punem împreună la treabă Guvernul României, în folosul cetățenilor ei!”, a transmis deputatul Eugen Neață.