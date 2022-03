Declaraţii şoc de la vârful Consiliului Judeţean: „CET GOVORA ARE BANI GRĂMADĂ, acum!”

Preşedintele Rădulescu a vorbit despre prezentul şi viitorul imediat al CET Govora în termeni neaşteptat de optimişti

Vineri dimineaţă, Consiliul Judeţean Vâlcea s-a întrunit pentru şedinţa ordinară a lunii martie. Începutul întâlnirii a fost dominat de subiectul Centralei Electrice de Termoficare. Înainte ca Alexandru Scarlat, reprezentantul SC EURO INSOL, creaţia celebrului Remus Borza care se ocupă de insolvenţa CET, să ia cuvântul, a vorbit chiar preşedintele Consiliului Judeţean.

„Suntem într-o procedură în care vom depune un proiect pentru o mie miliarde lei vechi pentru termie, ca să facem noul CET cu bani guvernamentali. Vreau să spun ceva pentru toți cei care fac scenarii: nimeni nu rezistă fără CET pe platformă! Ca să ne înțelegem… Nu băgăm degeaba 17 milioane de euro în pământ, în municipiul Râmnicu Vâlcea, în rețeaua primară și secundară, nu depunem acest proiect ca să închidem CET-ul! Nu! CET-ul are viitor, iar ieșirea din insolvență ar fi fost un lucru catastrofal. Cine știe meserie, înțelege… CET-ul are bani grămadă, acum! Dar dacă ieși din insolvență și te apuci să plătești acele nenorociri de certificate de emisie CO2, ai rămas fără nici un ban în cont. Despre asta este vorba aici și în toată țara! Vreau să vă spun că, în prezent, CET-ul angajează și caută specialiști. Nu căutăm medici, profesori, avocați, specialiști în PR… Nu, căutăm electricieni, mecanici, specialiști care să lucreze pe instalație. Să știți că a fost o campanie foarte dură dusă împotriva noastră. Eu am anunțat toate organele statului român și am comunicat operativ pentru că, să știți, CET Govora, această fată săracă, nu e chiar o fată săracă… Are chiar niște perspective extraordinare și tocmai d-aia unii au început așa, să ne ponegrească, pentru că, vezi Doamne, suntem în pielea goală. Nu suntem deloc!”, a declarat președintele Constantin Rădulescu.

Scarlat a anunţat prelungirea insolvenţei cu încă un an

Când i-a venit rândul, Alexandru Scarlat, SC Euro Insol (administratorul judiciar CET Govora), a radiat un optimism exagerat ţinând cont de contextul energetic actual mai complicat ca niciodată. De scuzat ar fi satisfacţia omului adus la Vâlcea de Remus Borza dacă te gândeşti la anul în plus de onorarii câştigat prin prelungirea insolvenţei:

„Ca să-l completez pe domnul președinte, care spunea că platforma nu poate rezista fără CET, vreau să vă reamintesc că la sistemul de termoficare sunt racordate aproximativ 30.000 apartamente, majoritatea instituțiilor din Râmnicu Vâlcea, unde intră spitale, școli, grădinițe, ș.a.m.d. Asta înseamnă că ar fi un dezastru social ca CET Govora să nu-și continue activitatea. CET Govora sau altă sursă de producție care să asigure termoficarea în orașul Râmnicu Vâlcea. Ce facem noi în momentul acesta? Conform planului de reorganizare existent, CET Govora ar fi trebuit să iasă din insolvență în data de 18 iulie 2022, adică anul acesta. Dacă CET Govora ar fi ieșit din insolvență acum, nu ar fi existat și nu există nicio altă sursă pentru a asigura termoficarea orașului Râmnicu Vâlcea pentru iarna 2022/2023. Astfel, am modificat planul de reorganizare și am solicitat prelungirea acestuia cu încă un an până în vara anului 2023, respectiv 18 iulie. Am obținut, din fericire, voturile de la creditorii companiei și urmează ca, pe 11 aprilie, să supunem conformării judecătorului sindic la tribunal acest plan modificat. Aș vrea să menționez că, în momentul de față, nu există nici un alt proiect pentru realizarea unei surse care să producă energie termică pentru orașul Râmnicu Vâlcea. Împreună cu Consiliul Județean, am reușit să facem o strategie în vederea accesării sumelor de bani despre care vorbea și domnul Rădulescu: 130 milioane lei noi, unde Consiliul Județean Vâlcea va avea o cofinanțare de 15%. De ce nu a fost realizat până acum lucrul acesta? Nu a existat posibilitatea unei astfel de cofinanțări și nici axa, să-i spunem așa, „Căldură/Confort” din cadrul Ministerului nu era disponibilă. Acum, prin redevența pe care o plătește CET-ul, acum două săptămâni, a achitat 14 milioane de lei către Consiliul Județean Vâlcea. Până când va fi depus proiectul pentru accesarea acestor fonduri, probabil că va mai achita încă zece milioane de lei noi. Acești bani nu pot merge decât în scopul retehnologizării sau a unor investiții în termoficare la CET Govora. În sensul acesta, banii aceștia sunt o oportunitate extraordinară ca și cofinanțare pentru accesarea fondurilor. Există un Master Plan realizat, din câte știu, a fost o procedură pentru achiziționarea unui SF (Studiu de fezabilitate, n. red.) în vederea realizării acestei documentații și urmează să o depunem. Am discutat împreună cu domnul președinte la minister, banii sunt disponibili, abia așteaptă Ministerul Dezvoltării să ne dea acești bani pentru realizarea sursei de producție. Știu că sună ciudat dar, în ceea ce privește CET-ul, viitorul sună bine! Nu suna atât de bine în urmă cu un an și jumătate sau acum doi ani, pentru că nu aveam nici un plan fezabil de realizare a unei alte surse. Acum, eu cred că vom reuși…”, a declarat Alexandru Scarlat de la SC Euro Insol.

Vă reamintim că insolvenţa CET Govora a fost declarată încă din luna mai 2016.