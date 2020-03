Cum se circulă pe drumurile din Vâlcea la primul episod serios de iarnă din acest an?

Instituția Prefectului din județul nostru a emis o informare în care se arată cum se circulă pe drumurile din județul Vâlcea după ninsorile din noaptea de 22 spre 23 martie 2020.

În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare căzute în județul Vâlcea, situația pe drumurile naționale din județ, în dimineața de 23 martie, era următoarea:

• DN 7 km 156+250 – 239+400, Milcoiu – Brezoi – Câineni – limită cu județul Sibiu, parte carosabilă izolat acoperită cu zăpadă sub 1 centimetru;

• DN 7A 0+000 – 18+000, Brezoi – Brădișor, parte carosabilă acoperită cu zăpadă frământată de 1-2 centimetri;

• DN 7A km 18+000 – 40+000, Brădișor – Voineasa, parte carosabilă acoperită cu zăpadă frământată de până la 1 centimetru;

• DN 7A km 40+000 – 86+601, Voineasa – Vidra – limită cu județul Hunedoara, parte carosabilă acoperită cu zăpadă frământată de 1-2 centimetri;

• DN 7 CC km 0+000 – 7+734, Călimănești – Păușa, parte carosabilă acoperită parțial cu zăpadă frământată sub 1 centimetru;

• DN 7D 0+000 – 4+000, Câineni – Greblești, parte carosabilă acoperită parțial cu zăpadă frământată de 1-2 centimetri;

• DN 7D 4+000 – 31+360, Greblești – limită cu județul Argeș, parte carosabilă acoperită cu zăpadă frământată de 2-5 centimetri;

• DN 73 C km 61+434 – 68+134, Popești – Blidari, parte carosabilă curată și umedă;

• DN 67 Km 135+500 – 167+500, Milostea – Horezu – Pietrari, parte carosabilă curată și umedă;

• DN 67 km 167+500 – 198+764, Pietrari- Râmnicu Vâlcea – Budești, parte carosabilă parțial acoperită cu zăpadă frământată sub 1 centimetru;

• DN 64 km 66+605 – 135+434, Drăgășani – Râmnicu Vâlcea – Băile Olănești, parte carosabilă acoperită cu zăpadă frământată sub 1 centimetru;

• DN 65 C km 40+000 – 55+000, Bălcești – Giulești, parte carosabilă curată și umedă;

• DN 65 C km 55+000 – 81+000, Giulești – Ciocâltei, parte carosabilă acoperită cu zăpadă frământată de 1-2 centimetri;

• DN 65 C km 81+000 – 111+400, Ciocâltei – Horezu, parte carosabilă parțial acoperită cu zăpadă frământată sub 1 centimetru;

• DN 67 B km 47+400 – 88+000, Obislavu – Giulești, parte carosabilă curate și umedă;

• DN 67 B km 88+000 – 102+737, Giulești – Gușoieni, parte carosabilă acoperită cu zăpadă frământată de 1-2 centimetri;

• DN 67 B km 102+737 -112+766, Gușoieni – Drăgășani, parte carosabilă acoperită cu zăpadă frământată de 1 centimetru.

Secția Drumuri Naționale (SDN) Râmnicu Vâlcea a intervenit pentru curățarea acestor drumuri încă din seara de 22 martie (ora 22.00), de când a primit avertizarea meteorologică Cod Portocaliu emisă pentru județul Vâlcea de Administrația Națională de Meteorologie, cu 38 autoutilaje cu lamă și răspânditoare și cu 11 încărcătoare, până dimineața fiind răspândite circa 380 de tone de material antiderapant. În activitatea de deszăpezire au fost angrenați 80 de lucrători de la SDN Râmnicu Vâlcea.

Nu au fost înregistrate blocaje în trafic din cauza zăpezii, pe toate drumurile din județ circulându-se în condiții de iarnă. Județul Vâlcea se află sub avertizare Cod Portocaliu de ninsori abundente, strat de zăpadă consistent și viscol până miercuri, 25 martie 2020 (ora 10.00).