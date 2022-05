Cum a început experiența Erasmus+ „Inițiat – Implicat – Integrat” număr de referință: 2020-1-RO01-KA102-079144

Pentru al doilea flux al acestui proiect – Erasmus+, experiența în Spania a început în perioada 15-29 ianuarie 2022, atunci când s-a desfășurat stagiul de pregătire, tot în frumosul oraș Granada, din Spania.

Alți 21 de elevi ai Colegiului Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea au putut să-și dezvolte abilitățile profesionale din domeniile IT si cel de practica pedagogică: 14 elevi din clasa a 11-a profilul matematică-informatică și șapte eleve din clasa a 12-a profil pedagogic.

Toate experiențele Erasmus au o încărcătură culturală extraordinară, dar unele sunt chiar „legendare”. Fiecare tânăr care pleacă într-o mobilitate de studiu Erasmus are oportunitatea de trăi o experiență ce i-ar putea schimba viața!

O alegere extrem de inspirată am făcut și noi, atunci când am ales să colaboram cu firma M.E.P. din Granada, Spania – un oraș încărcat de istorie, care evocă esența unui amestec de civilizații, maură, arabă, latină, rromă, una dintre cele mai mari comori de pe teritoriul Spaniei.

O experiență de neuitat, pe care oricine are ocazia să o trăiască, cu siguranță nu o va regreta!

Experiența noastră Erasmus, desfășurată în Granada, nu numai că are o mare valoare culturală, dar ea a contribuit foarte mult la schimbarea personalității acestor tineri liceeni.

Iată ce spun câțiva dintre participanți:

„Pot spune cu sinceritate că acest proiect, din punctul meu de vedere, a depășit cu mult așteptările și m-a impresionat în mod deosebit. Deși am fost sceptic în legătură cu rezultatele pe care mobilitatea în Spania și le propunea să le atingă, am realizat că, de fapt, m-a ajutat să mă dezvolt din toate punctele de vedere. În mod clar, cel mai mare obstacol a fost bariera lingvistică, însă faptul că timp de două săptămâni am relaționat cu spanioli de toate vârstele si din toate categoriile sociale m-a ajutat să-mi lărgesc orizontul cultural și social. Am legat prietenii noi, inclusiv cu ceilalți colegi din proiect, pe care, deși îi cunoșteam de la școală, am descoperit în cele 14 zile o latură nevăzută a lor. Și, nu în ultimul rând, stagiul de practică pe care l-am încheiat în Spania a fost un adevărat pas important din punct de vedere educațional, deoarece, nu doar că am luat contact cu mediul de lucru al unui angajat-programator, ci mi-am îmbogățit competențele. Am primit diplome și documente, care sunt sigur că ne vor ajuta la crearea unui curriculum vitae demn de luat în calcul, ceea ce înseamnă că munca noastră nu a fost trecută cu vederea. Recomand tuturor elevilor care au oportunitatea să se înscrie în cât mai multe proiecte de acest gen, iar eu, personal, aștept cu nerăbdare următoarele mobilități.” Tafo Alexandru, elev clasa a XI-a C, mate-info.

„Ce a reprezentat acest proiect pentru mine? Probabil cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o pană în prezent. În primul rând ,am reușit sa îmi demonstrez mie ca pot să mă descurc în viața de zi cu zi fără ajutorul părinților, că pot lua decizii de unul singur și că pot să mă integrez într-o societate total schimbată fata de cea din țara mea. Am legat prietenii, am descoperit povesti de viața și am trăit experiențe de neuitat. În mod clar limba spaniola a fost un obstacol, dar am reușit sa îl depășim după primele zile. Am reușit sa învăț fraze de baza și sa mă pot descurca in majoritatea situațiilor. Pe lângă experiența culturală pe care am dobândit-o, la fel de importantă a fost cea educațională. Am învățat limbaje noi de programare, care nu se studiază in liceele din țara noastră, fapt ce m-a ajutat sa descopăr cu adevărat ce înseamnă programarea. Este o experiență de neratat și recomand tuturor elevilor care au șansa de a participa in astfel de proiecte sa nu stea pe gânduri și sa își depună dosarele pentru a se înscrie.” Avram Alexandru, elev în clasa a XI-a C, mate-info.

Un alt mod de a învăța!

Diferențe între noi și ei? Ei bine, da. Nu multe, însă una ne-a atras atenția. Școala lor se bazează pe practică și, mai mult decât atât, pe munca în echipă.

„Participarea în acest proiect și-a pus amprenta, atât asupra dezvoltării mele profesionale, cât și personale. Cunoștințele acumulate în zilele de practică m-au ajutat să fiu mai deschisă și implicată. Căldura cu care m-a primit personalul didactic din grădiniță m-a ajutat foarte mult să mă integrez și să relaționez cu copiii. Excursiile în diferite orașe și locurile vizitate in Granada, m-au impresionat, ajutându-mă să-mi dezvolt partea culturală, iar colectivul cu care am experimentat această provocare a fost minunat! Pot spune, cu sinceritate, că experiența trăită în Spania este de neuitat.” Pușcașu Ana-Maria, elevă în clasa a XII-a A, profil pedagogic.

„Experiența din Spania a fost minunată, punându-și amprenta in sufletul meu. Cele 14 zile aveau un program bine stabilit, în care mergeam la copilași, apoi vizitam frumusețile orașelor din Spania. Doamnele educatoare au fost foarte primitoare și ne-au ajutat să ne integrăm. Copiii erau cei mai fericiți atunci când ne vedeau. Am fost un grup unit și ne-am bucurat de fiecare moment petrecut pe meleagurile spaniole.” Fîșcă Ioana elevă în clasa a XII-a A, profil pedagogic.

„La început nu știam dacă am făcut sau nu o alegere bună în ceea ce privește acest proiect, apoi, când a venit momentul să plec am realizat că a fost cea mai bună! Încă de când m-am urcat în autocar am știut că o sa fie o experiență de neuitat, atât datorită colegilor de proiect, cât sș experiențelor care mă așteptau în Spania. Faptul că am putut să mergem acolo la grădinițe m-a bucurat foarte mult. Doamnele educatoare s-au comportat cu noi de parcă am fi fost colegele lor, lăsându-ne să facem activități cu cei mici. Copilașii au fost minunați, erau lipicioși și ne distram împreună în fiecare zi. După practică puteam să descoperim locurile minunate pe care Spania le are. A fost o experiență pe care aș vrea să o repet în fiecare an și ca studentă.” Sturzu Georgiana, elevă în clasa a-XII-a A, profil pedagogic.

„It’s a funny thing coming home. Nothing changes. Everything looks the same, feels the same, even smells the same. You realize what’s changed is you.”

• Prof. Gabriela COCOȘ, coordonatorul proiectului