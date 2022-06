Constantin Rădulescu, în vizită la CEL MAI VÂRSTNIC VETERAN DE RĂZBOI din România

Așa după cum v-am anunțat în ediția tipărită de vineri a ziarului nostru, sâmbătă, 28 mai 2022, Ilie CIOCAN din satul Bratia Vale al comunei Galicea a împlinit onorabila, venerabila și (aproape) incredibila vârstă de 109 ani! El este chiar cel mai vârstnic veteran din Cel de-Al Doilea Război Mondial care mai trăiește în România.

Exact weekend-ul trecut, când în comuna Galicea au fost sărbătorite zilele localității, Ilie CIOCAN a fost vizitat de către Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

„I-am făcut o vizită veteranului nostru în semn de prețuire și respect și pentru a-l felicita, cu prilejul împlinirii venerabilei vârste. Ne mândrim că, în județul Vâlcea, în comuna Galicea, trăiește cel mai vârstnic veteran de război din țară. Este vorba de locotenentul în retragere Ilie Ciocan care, pe 28 mai, a împlinit venerabila vârstă de 109 ani. De altfel, comuna Galicea se poate lauda cu longevitatea localnicilor săi, aici aflându-se mulți vâlceni care trăiesc în medie peste 100 de ani fiecare. Sunt mai mulți care au «bătut» suta de ani”, a declarat președintele Constantin Rădulescu, după vizita efectuată la domiciliul veteranului în vârstă de 109 ani.

Președintele Rădulescu, impresionat de grija pe care familia i-o poartă veteranului

De asemenea, președintele Constantin Rădulescu a ținut și aprecieze și grija pe care familia i-o poartă veteranului Ilie Ciocan, mai ales că veteranul Vâlcii are deja câțiva ani de când nu mai poate merge și este nevoit să își petreacă tot timpul în pat. Șeful județului a promis că veteranului din Galicea i se va aduce un scaun cu rotile adaptat nevoilor sale.

„Am promis și ne vom ține de cuvânt și îi vom aduce și un scaun cu rotile, deoarece are mare nevoie. Este de apreciat modul în care familia are grijă de veteranul nostru. Respect și multă sănătate tuturor!”, au mai precizat Constantin Rădulescu.