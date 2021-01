Consiliul Județean Vâlcea mai face o încercare: Guvernul este invitat să cedeze administrarea DN7 D

Un drum național despre a cărei situație jalnică se vorbește de mai bine de un deceniu! Cam așa se poate rezuma, pe extrem de succint spus, situația Drumului Național 7 D, aproape ultimul drum național din țara noastră care încă mai are pământ pe el! Starea «Drumului Loviștei» este extrem de precară pentru ceea ce înseamnă un drum național într-o țară membră a Uniunii Europene, el arătând mai mult a drum din secolul XIX, nicidecum a unul din secolul XXI (în condițiile în care până și drumurile comunale au ajuns să fie, în majoritate, asfaltate!).

Soluții ar exista și pentru mult-dorita modernizare a acestui drum. Principalele două variante ar fi următoarele: fie Guvernul păstrează prin CNAIR administrarea drumului și îl modernizează cu fonduri proprii sau europene, fie drumul este declasificat, devine județean, iar Consiliul Județean Vâlcea va încerca să îl modernizeze (în primul rând, să îl asfalteze) prin atragerea de fonduri europene.

În acest moment, demersurile pentru o soartă mai bună a DN 7 D par să se fi împotmolit din nou, iar președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, arată spre Guvernul României, instituție care nu pare a fi capabilă să se hotărască dacă vrea să păstreze sau nu drumul!

„În ultimii ani, m-am luptat să preluăm Drumul Loviștei – DN7 D, în administrarea Consiliului Județean Vâlcea. La sfârșitul anului trecut, documentația pentru preluare a ajuns pe masa Guvernului. Neoficial, am aflat că fostul Guvern din anul 2020 a avut alte planuri și nu a agreat varianta preluării drumului de către CJ Vâlcea. Pe surse, aud acum că drumul nu este prevăzut în planul de investiții al CNAIR, pe anul 2021. Printr-o adresă oficială, am solicitat actualului Guvern să ne comunice intențiile sale referitoare la modernizarea acestui drum și, în lipsa acestora, să reanalizeze solicitarea noastră de preluare a lui în administrarea Consiliului Județean. Pentru asfaltarea acestui drum de pământ, care traversează Țara Loviștei, noi ne-am propus să accesăm fonduri europene”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, pe marginea acestui subiect.

Sursă foto: Arhivă

• Material realizat cu sprijinul Compartimentului Comunicare și Relații Publice al CJ Vâlcea