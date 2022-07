CLAUDIA BANU A INIȚIAT UN PROIECT de lege împotriva abuzurilor contra minorilor

Prin intermediul unui comunicat de presă, Claudia Banu, senator liberal de Vâlcea a reiterat faptul că legislația românească încă are nevoie de multe îmbunătățiri atunci când este vorba despre măsuri de protecție a minorilor.

„Din păcate, statisticile arată că în România, zilnic, un copil este violat sau agresat sexual sau cade victimă traficului de persoane. 85% dintre plângerile de violenţă sexuală împotriva copiilor sunt clasate, din lipsă de probe. În fiecare an, în România, se anchetează în jur de 9.000 de cazuri de abuz împotriva copiilor, însă dintre acestea mai puțin de 15% ajung în instanță”, a precizat reprezentanta județului nostru în Parlamentul României în preambulul expunerii sale.

Care ar fi soluțiile?

„Alături de Iulia Scântei și de Alina Gorghiu, am inițiat un proiect de lege care a trecut săptămâna aceasta de Senat, privind modificarea Codului Penal și al Codului de Procedură Penală. Scopul proiectului este de a combate abuzul sexual al minorilor, prin creşterea nivelului de conştientizare a publicului privind drepturile copiilor, înăsprirea pedepselor și recunoașterea criteriului vulnerabilității. A devenit o practică în justiție ca abuzurile sexuale asupra minorilor să fie încadrate ca acte sexuale întreținute cu consimțământul victimelor, chiar dacă victimele sunt copii. Proiectul adoptat la Senat clarifică această situație, astfel încât, orice act sexual al unui adult cu un minor sub 15 ani să fie considerat viol. Incriminarea distinctă a infracțiunii de viol săvârşit asupra unui minor, precum şi cea de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor, ridicarea la 15 ani a vârstei consimţământului sexual şi infracțiunea constând în determinarea sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, cu forme agravante și pedepse proporţionale, toate sunt prevederi ce fac parte din noul act normativ”, a transmis Claudia Banu.

„Am inclus un nou criteriu ce trebuie luat în considerare în comiterea unor astfel de infracțiuni, cel al VULNERABILITĂȚII minorului victimă. Este vorba despre situaţia precarităţii situaţiei sale economice sau sociale, având în vedere numeroasele cazuri de abuzuri şi exploatare sexuală împotriva copiilor defavorizaţi, din familii foarte sărace, care practică cerşetoria sau prostituţia sub ameninţarea agresorilor, care nu au un domiciliu ori o reşedinţă stabilă sau care se află în diverse centre sau adăposturi. România face un nou pas către a completa măsurile de siguranță și protecție a minorului, proiectul propus stabilind noi pedepse și circumstanțe agravante privind agresiunea asupra minorilor. Infracțiunile capătă, prin aceste noi reglementări, anvergura aferentă unor asemenea situații, în acord cu legislația europeană”, a mai punctat reprezentanta județului nostru în Camera Superioară a Parlamentului României.