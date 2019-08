CIECH Soda România apreciază orice încercare de a găsi soluții pentru continuarea operațiunilor sale

Râmnicu Vâlcea, 28.08.2019 – CIECH Soda România va participa la o nouă rundă de discuții cu CET Govora, astăzi, pentru a identifica noi posibilități de cooperare, astfel încât compania să-și poată continua operațiunile în România.

CET Govora a convocat, în mod public, o întâlnire pentru analizarea unor soluții identificate de consultanții CET, care, în opinia lor, ar putea contribui la continuarea activității CIECH Soda Romania și după data de 18 septembrie.

Începând cu această dată, deja anunțată public, CIECH Soda România este forțată să își înceteze temporar producția, din cauza denunțării unilaterale a contractului pentru alimentarea cu abur industrial (semnat și convenit în aprilie 2019) de către CET Govora, unicul său furnizor local de abur. Conform noilor termeni contractuali, CET a cerut un preț mai mare pentru aburul furnizat (în creștere cu 135% comparativ cu 2018) și a anunțat noi reduceri ale volumului de abur.

La data de 9 august 2019, CIECH Soda România a informat deja acționarii, furnizorii, clienții, autoritățile locale și naționale, precum și angajații, asupra faptului că prețul ridicat şi volumele diminuate la aburul livrat de către CET Govora afectează în mod direct sustenabilitatea activității locale a CIECH, până în punctul în care operațiunile sale au devenit imposibile. Termenul limită pentru luarea unei decizii finale legate de filiala din România a grupului a fost stabilit pentru finalul acestui an.

Cum problema este una care continuă de ani de zile – cu creșteri de prețuri la abur, cerute de CET în repetate rânduri, la care se adaugă reduceri ale volumelor aburului furnizat (ultima în 2019), ceea ce duce la scăderea producției de sodă calcinată – CIECH Soda a apelat, în ultimii șase ani, la toate autoritățile și la toți actorii locali și naționali pentru a identifica împreună soluții. Au fost emise zeci de memorandum-uri, cărți albe, notificări și cereri care, în ultimii ani, au atras atenția asupra gravității situației.

Din 2013, CIECH Soda România a trecut printr-un dificil proces de restructurare, fiind nevoită să reducă numărul membrilor echipei, să schimbe fluxurile de lucru, să reducă dramatic costurile pentru a ajunge la nivel zero de pierderi. După o perioadă dificilă de un an, compania a reușit să ajungă la punctul de echilibru financiar și a investit imediat în creșterea producției pentru a-și acoperi costurile de producție și pentru a deveni profitabilă. În următorii trei ani au fost investiți peste 20 milioane euro într-o nouă instalație de calcinare, alte instalații diverse noi, renovarea altor echipamente și condiții mai bune de muncă.

În ultimă instanță, compania a dezvoltat propriile planuri de soluționare a problemelor – de la a-și construi propria sursă de abur, până la încheierea unor parteneriate cu mai mulți jucători locali pentru a ajuta CET să se transforme, astfel încât aceasta să furnizeze abur la costuri adecvate și niveluri optime de calitate pentru întreaga platformă industrială Vâlcea și pentru comunitatea locală.

Totuși, în oricare dintre aceste scenarii, CIECH Soda România nu poate rezolva singură aceste probleme care afectează întregul lanț economic de pe platforma chimică de la Vâlcea. Ca atare, este mare nevoie de cooperare în acest sens.

CIECH Soda România își continuă eforturile de a identifica cele mai bune modalități care să permită continuarea operațiunilor sale. Desigur este nevoie de mai mult decât o idee pentru a avea o soluție și de mai mult de o companie implicată pentru a rezolva aceste probleme.

Unul dintre cei mai mari investitori polonezi din România

Grupul polonez a investit peste 550 de milioane de lei în România și a ajuns la aproape 600 de angajați la fabrica sa din Râmnicu Vâlcea, inclusiv Sucursala din România. De la preluarea Uzinelor Sodice Govora în 2006, CIECH a transformat fabrica de pe platforma industrială într-o companie competitivă pe piață, a plătit anual taxe de peste 40 de milioane de lei, a contribuit la economia națională și la întărirea relațiilor româno-poloneze. CIECH Soda România S.A., companie a Grupului CIECH, produce sodă calcinată şi silicat de sodiu.

Despre CIECH

CIECH este un grup internațional din industria chimică și deține o puternică poziție pe piețele europene și nu numai, susținut de un investitor strategic de încredere pe termen lung (Kulczyk Investments). Compania își exportă produsele în peste 100 de țări din întreaga lume, oferind sodă calcinată, bicarbonat de sodiu, sare, produse pentru protejarea plantelor, rășini epoxidice și poliesterice, spume poliuretanice, silicați și ambalaje din sticlă. Compania are mai multe unități de producție în Europa, printre care patru fabrici de sodă în trei țări – Polonia, Germania și România. Din 2005, compania este listată la Bursa de Valori din Varșovia și, din 2016, la Bursa din Frankfurt, una dintre cele mai mari din Europa. Pentru mai multe informații vizitați și www.ciechgroup.com.