În perioada 21 noiembrie – 9 decembrie 2022, Statul Major al Forțelor Aeriene desfășoară o campanie de promovare a ofertei educaționale a Forțelor Aeriene în 10 orașe din țară. Activitățile de promovare se vor desfășura astfel: 21 noiembrie – Dolj, Craiova; 22 noiembrie – Olt, Slatina; 23 noiembrie – Dâmbovița, Târgoviște; 24 noiembrie – Vâlcea, Râmnicu Vâlcea ; 25 noiembrie – Sibiu, Sibiu; 5 decembrie – Vrancea, Adjud; 6 decembrie – Brăila, Brăila; 7 decembrie – Tulcea, Tulcea; 8 decembrie – Constanța, Constanța; 9 decembrie – Ialomița, Slobozia. În cadrul întrunirii de joi, organizată de la ora 12.00, la Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”, şi desfășurată cu sprijinul Centrului Militar Județean Vâlcea sub comanda lt. col Nicolae Olaru, atât elevii de liceu, cât și persoanele interesate de o carieră militară au putut afla detalii privind oferta educațională a învățământului militar de aviație, dar și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi selecționați și a urma cursurile acestor instituții militare de învățământ superior și postliceal. Totodată, celor interesați li s-au prezentat aspecte legate de cariera piloților și a militarilor Forțelor Aeriene, oferite de reprezentanți ai Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, de militari din cadrul bazelor aeriene și de la subunitățile de radiolocație ale Brigăzii 76 Supraveghere, Cercetare și Avertizare Timpurie prin Radiolocație.

