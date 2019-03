Căminul cultural de la Gușoeni se face cu bani din bugetul local

Atunci când „a plecat la drum” cu proiectul de construire a unui cămin cultural în comuna Gușoeni, primarul Nicolae Concioiu (foto) a avut în vedere faptul că evenimentele din localitate se desfășoară într-o fostă şcoală, construită în urmă cu o sută de ani. Din evaluarea acestei clădiri, concluzia a fost că cea mai avantajoasă decizie pentru administraţia locală din Guşoeni este să construiască un cămin cultural nou.

„La început, am cerut sprijinul Companiei Naţionale de Investiţii, care ne-a promis că se va asigura să fim pe lista de finanţare, care nu a mai apărut. În final, am hotărât în Consiliul Local că nu mai putem aştepta, şi că ar fi bine să trecem la execuţia căminului cultural cu bani alocaţi din bugetul local, fiindcă fosta şcoală, foarte veche, nu putea permite noi lucrări de reabilitare. În tot acest timp am chibzuit banii, încât să putem avansa cu proiectul. În continuare, sper să nu mai existe piedici şi să putem inaugura această investiţie în primăvară”, declară primarul localității, Nicolae Concioiu.