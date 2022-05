Atentie soferi! Toate asigurarile rca emise la City Insurance vor expira in curand

Dupa cum probabil stiti, in data de 17 septembrie Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania a decis sa retraga autorizatia de functionare a asiguratorului City Insurance.

In data de 9 februarie 2022 Tribunalul Bucuresti a deschid procedura falimentului City Insurance. Astfel toate politele aflate in vigoare vor mai fi valabile 90 de zile pana pe data de 11 mai 2022.

In data de 11 mai 2022 vor expira toate asigurarile emise de City Insurance.

“In baza art. 252 din Legea nr. 85/2014 pune in vedere lichidatorului judiciar sa comunice, de indata, deschiderea procedurii de faliment partilor interesate, Autoritatii de Supraveghere Financiara, Fondului de garantare, precum si oficiului registrului comertului unde este inregistrata societatea de asigurare / reasigurare debitoare, in vederea efectuarii mentiunii – societate de asigurare / reasigurare in faliment. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei in sarcina lichidatorului judiciar. Pune in vedere debitorului ca este obligat sa depuna in 10 zile de la pronuntarea prezentei hotarari, la dosarul cauzei, actele si informatiile prevazute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. in cazul in care debitoarea nu va depune actele si informatiile aratate devin aplicabile dispozitiile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 85/2014”, a stabilit instanta.

Dupa momentul retragerii autorizatiei de functionare a CITY Insurance de catre ASF, compania avea in vigoare, la 30 septembrie 2021, 2.520.309 de polite RCA, iar dupa patru luni, pana la finalul lunii ianuarie 2022, numarul acestora se reduce la circa 1.157.213 polite RCA, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Bine de stiut!

Dupa aceasta data, 11 mai 2022, nu mai sunteti asigurati in cazul in care aveti o asigurare rca valabila la City.

In cazul unui eveniment rutier, nu aveti o asigurare rca valida, astfel raspundeti pentru daunele provocate.

In cazul unui control al politiei veti fi amendat pentru ca nu aveti o asigurare rca valabila.

Puteti oricand sa va incheiati o asigurare rca cu data start 12 mai 2022 pe www.asigurare-rca.ro

Dupa retragerea autorizatiei de functionare a asiguratorului City Insurance a urmat o recalibrare a pietei asigurarilor, atragand dupa sine o variatie ascendenta a preturilor.

Din cauza procedurilor greoaie de recuperare a banilor in cazul in care partea vinovata detinea o asigurare rca la City, procentul asiguratilor care au ales clauza de *decontare directa a fost in crestere incepand cu luna septembrie 2022.

*Clauza de decontare directa = in caz de dauna, pagubitul isi repara masina pe propria asigurare rca.

Evolutia numaruluilui de clauze de decontare directa in ultimii ani

Nu uitati, pe 11 mai 2022 expira toate asigurarile rca emise de City Insurance.

Drum bun si fara evenimente!