Armata în doliu: COLONELUL VEȚELEANU s-a stins din viață!

Povestea s-a terminat după episodul 101… Colonelul Emil Vețeleanu s-a alăturat camarazilor săi căzuți pentru țară ieri dimineață, iar toți militarii vâlceni sunt în doliu după transmisionistul de la Stalingrad care, la trecerea pragului centenar rememora întreaga sa viață de militar: „Sunt veteran de război… am 101 ani, împliniți pe 25 ianuarie. Am făcut războiul complet: 41-45. Am cinci ani de front. De război. Am avut un comandant – Aldea Țugui – foarte exigent. Era comandantul Transmisiunilor la Armată – Armata a IV-a pe front. După Al Doilea Război Mondial, românii n-au mai făcut istorie. Tineretul nu știe istoria pe care am făcut-o eu la școala primară. Eu din școala primară cunosc istoria, căci la școala superioară n-am făcut-o. A dispărut. Generațiile actuale nu mai cunosc istoria. Eu știu totul numai de la școala primară”.

Dumnezeu să-l ierte!