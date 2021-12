APEL UMANITAR din partea veteranilor vâlceni: „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți!”

Un îndemn colosal cât întreg Universul. Atât de important încât, dacă l-am urma, am avea convingerea că am făcut aproape tot ce eram datori să facem în această viață în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Este greu când ne gândim că trebuie să-i iubim și pe cei care ne urăsc sau cărora nu le pasă de noi.

Dar dacă am începe cu cineva de lângă noi care are probleme încât nu înțelegi cum de nu s-a prăbușit până în prezent sub greutatea lor? Dar dacă ar fi un camarad al nostru? Dar dacă, în plus, acel cineva este de o asemenea noblețe sufletească încât nu ar cere ajutor, cu toate problemele pe care le are, la gândul că și ceilalți au problemele lor?

Din 2017, când a fost diagnosticat cu tumoră malignă cerebrală, colegul nostru, Dănuț Badraga a luptat, alături de minunata și iubitoarea lui familie să înfrângă această boală. A câștigat câteva lupte dar acum formațiunea tumorală a recidivat în mai multe zone. Radioterapia este ultima șansă pentru el, din perspectivă medicală, întrucât intervenția chirurgicală este exclusă în această fază. Tot ce mai dorește familia și noi, cei care îl cunoaștem pe Dănuț, este să ne asigurăm că s-a făcut tot ce era omenește posibil.

Este nevoie de ajutorul nostru căci această familie greu încercată duce lupte, în același timp, pe mai multe fronturi. Fata cea mare a lui Dănuț și a Alinei Badraga, s-a născut cu hipoacuzie bilaterală profundă (surditate), afecțiune care a marcat dezvoltarea firească a unui copil și care presupune și în prezent investigații periodice, audiograme, ajustări a dispozitivelor implantate, controale, deplasări.

O cruce mult prea grea de purtat pentru o singură familie. Haideți să purtăm noi pentru o vreme această cruce, să le ușurăm povara, să le oferim un răgaz să poată respira!

Paradoxal, după toate aceste probleme, s-au născut și lucruri frumoase. Fata lor, ca o compensare a acestei deficiențe, și-a dezvoltat foarte mult latura emoțională, spirituală astfel încât, deși are deficiențe de auz, înțelege și simte lucruri în relația cu lumea și cu semenii pe care noi, cei care ne considerăm deplin sănătoși, nu le mai percepem. În ciuda tuturor problemelor, sau poate tocmai datorită acestora, întreaga familie s-a apropiat de Dumnezeu care a devenit cel mai important reper în viața lor.

Cine dorește să ajute pe Moș Nicolae și Moș Crăciun să ajungă la familia Badraga vă rog să folosiți contul deschis pe numele lui Badraga Dănuț:

RO48BTRL03901201J38135XX.

• Maior Gabriel SLABU, Președinte AMVVD Vâlcea