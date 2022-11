ANDREEA OPREA A PRELUAT FUNCȚIA de președinte al CJ Vâlcea

Din păcate pentru unii, din fericire pentru alții (ori viceversa), «mandatul» Andreei Oprea a ținut doar o zi

Joi, 3 noiembrie 2022, la Consiliul Județean Vâlcea s-a desfășurat o nouă ediție a proiectului intitulat „Președinte pentru o zi”, demarat de conducerea instituției în urmă cu trei ani. Oaspetele președintelui Constantin Rădulescu a fost Andreea Elena Oprea, o tânără în vârstă de 17 ani, din comuna Sălătrucel, care învață la Colegiul Economic din Râmnicu Vâlcea.

„Cred în tinerii de astăzi, cred în tinerii vâlceni şi în potențialul lor de a face bine! Binele acesta se va concretiza mai departe în gradul de optimism și de încredere cu care noi vom privi în viitor, uitându-ne la ei. În toți acești ani, am inițiat multe proiecte pentru tineri și voi continua să identific și alte proiecte care să facă bine tinerilor, în urma consultării cu aceștia. Un proiect care îmi este tare drag și pe care l-am inițiat în urmă cu trei ani este «Președinte pentru o zi», care presupune ca, periodic, un tânăr domn sau o tânără domnișoară să devină pentru o zi, alături de mine, președinte al Consiliului Județean”, a precizat Constantin Rădulescu, președintele «înlocuit» pentru o zi al Consiliului Județean Vâlcea.



Cum s-a descurcat Andreea Oprea în postura de președinte?

Constantin Rădulescu a explicat și cum s-a simțit și achitat Andreea de «sarcinile» de serviciu, în mandatul ei de o zi la conducerea CJ Vâlcea.

„Am avut privilegiul să cunosc încă un copil bun, un om bun. Este vorba despre tânăra Andreea Elena Oprea, în vârstă de 17 ani, din comuna Sălătrucel, care învață la Colegiul Economic din Râmnicu Vâlcea. Cred că s-a simțit bine alături de echipa noastră de la Consiliul Județean și am invitat-o să revină și să ne viziteze ori de câte ori va considera necesar. A fost o plăcere să o am alături pe Andreea, în birou, pe teren sau la ședințele și întâlnirile pe care le-am avut pe tot parcursul zilei. Îi doresc multă sănătate și succes în tot ceea ce și-a propus în viață! Mulțumesc pentru o zi în care am mai câștigat ceva: încă un motiv să privesc cu încredere în viitor!”, a încheiat optimist inițiatorul acestui proiect, președintele Constantin Rădulescu.