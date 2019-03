Am primit la redacție: SOS! Comuna Nicolae Bălcescu sufocată de gunoaie

Marți, 12 martie 2019, pe adresa redacției noastre a sosit o sesizare în care un locuitor al comunei Nicolae Bălcescu descrie situația din localitate, oamenii de aici fiind greu încercați de problemele pe care le au cu gunoaiele care nu sunt colectate la timp.

În rândurile de mai jos vă prezentăm integral sesizarea trimisă redacției noastre, sub titlu «SOS! Comuna Nicolae Bălcescu sufocată de gunoaie»:

„Nu cunoaștem cauza că nu se mai colectează, în comună, gunoiul. Firma care îl ridica, săptămânal, avea contract cu primăria. De peste o lună, însă, comuna N. Bălcescu este inundată de gunoaie. Acestea nu se mai colectează așa cum se proceda, în mod civilizat, în tomberoane, apoi golite. Consiliul local nu suflă o vorbă! Nici primarul…

Păcat că tocmai această comună cu nume de rezonanță istorică, NICOLAE BĂLCESCU, unde se află conacul – azi important Muzeu Național – al familiei ilustrului pașoptist, de o frumusețe și măreție imperială, unde vin, anual, sute sau mii de turiști-vizitatori, nu numai din toată România, ci și de peste hotare, se află acum, în primăvara 2019, năpădită de gunoaie. Bătătarnicul director al muzeului, Antonie Chelcea, cred că suferă cel mai mult, pentru că în drum spre templul de cultură pe care îl conduce se adună gunoaiele grămadă.

Alarmă! S-au umplut cu gunoaie și malurile râului Topolog și marginile drumurilor sunt pline cu saci cu gunoaie. Nu mai vorbim de gunoaiele răzlețe aflate la tot pasul. Mai peste tot se văd, prin curți, fumuri șerpuind în vânt, semn că unii gospodari ard gunoaiele menajere, iar resturile le aruncă prin zăvoaie sau pe unde apucă, să nu fie văzuți. Zăvoaiele sunt și așa mai tot timpul sufocate de gunoaie, pentru că s-a încetățenit prostul obicei ca pe aici să se arunce gunoaie, resturi menajere, plus tot ceea ce nici nu-ți trece prin minte. Mediul natural este îmbâcsit, sănătatea oamenilor este grav afectată.

Fac un călduros apel la domnul Mircia Gutău, primarului municipiului Rm. Vâlcea, să înființeze și aici, în comuna Nicolae Bălcescu, o organizație a Partidului Ecologist Român și să invite membrii consiliului local din N. Bălcescu la un schimb de experiență ca să ia model de curățenie și ordine cum este în orașul-fanion de pe Olt.

Apropo de mediu și curățenie: Dintr-un comunicat radio și TV am aflat că județul Vâlcea, precum și municipiul Râmnicu Vâlcea, sunt pe primul loc în România cu aer nepoluat. Deci, se poate. Un locuitor al comunei N. Bălcescu adresează calde felicitări conducătorilor vâlceni care se interesează îndeaproape de soarta ecologică a meleagurilor vâlcene. SOS către Primăria N. Bălcescu! Un strigăt de ajutor care vrem să fie imediat luat în seamă de ecologistul de serviciu al localității noastre.”, se arată în sesizarea semnată «UN ALEGĂTOR».

Ce spune primarul din Nicolae Bălcescu despre această situație?

Contactat telefonic, primarul comunei Nicolae Bălcescu, Constantin Oprea, a recunoscut problema gunoaielor, dar ne-a indicat un alt vinovat: firma de salubritate care refuză să își onoreze obligațiile asumate prin contractul care va expira la data de 7 mai 2019.

„Gunoaie sunt prin multe localități, nu numai în Nicolae Bălcescu. La noi este o situație mai deosebită pentru că firma care trebuie să se ocupe de strângerea gunoaielor refuză să mai presteze serviciile. Contractul cu această firmă expiră pe 7 mai anul acesta. Sper ca la următoarea licitație să nu mai câștige această firmă… Că dacă e să câștige iar, nu știu ce-om face. Știți de ce refuză acum să strângă gunoaiele din comună? Ne-au anunțat la Consiliul Local că vor să majoreze tariful pentru fiecare membru din familia unde colectează gunoaie la 20 de lei pe lună. Acest tarif este foarte mare pentru oamenii de la noi. Vă dați seama, în familiile unde sunt patru-cinci membri ar veni și 100 de lei pe lună. Foarte mult!”, ne-a declarat primarul Constantin Oprea din comuna Nicolae Bălcescu.

*Nota redacției: zilele viitoare vom face o vizită în comuna Nicolae Bălcescu pentru a vedea situația la fața locului, face poze și sta de vorbă cu localnicii despre această situație. Suntem de părere că indiferent de modul în care firma titulară a contractului de salubrizare din zonă ar încerca să se erijeze de sarcinile care îi revin (dacă este așa!), administrația locală trebuie să acționeze pentru ca localnicii să nu aibă parte de «munți» de gunoaie la tot pasul! Vom reveni cu informații și poze pe marginea acestui subiect!

Foto ilustrativ.